Tuning World Bodensee Diese sexy Frauen wollen Miss Tuning werden

Von red/pj 27. April 2017 - 16:46 Uhr

350 Frauen hatten sich beworben, zwölf von ihnen haben es ins Finale der „Miss Tuning 2017“ am Bodensee geschafft. Diese Damen aus Deutschland, Ungarn und der Schweiz posen um den Titel.





Friedrichshafen - Europas größte Tuningmesse startet am Freitag: Die Tuning World Bodensee erwartet vom 28. April bis zum 1. Mai rund 90.000 Besucher. Neben den vielen aufgemotzten Autos zählt seit der ersten Auflage vor 15 Jahren auch die Wahl zur „Miss Tuning“ fest zu der Veranstaltung.

Hunderte Frauen bewerben sich jedes Jahr, einige wenige dürfen am Finale während der Messe teilnehmen. Dort müssen sie vor Fotografen posieren, sich in Abend- und Strandmode präsentieren sowie in einer Videoproduktion beweisen. Der Gewinnerin, die am 1. Mai bekannt gegeben wird, winkt unter anderem ein Shooting mit dem Playboy-Fotografen Andreas Reiter in Italien für den neuen Miss-Tuning-Kalender.

Kandidatinnen aus Deutschland, Ungarn und der Schweiz

Im vergangenen Jahr gewann Julia Oemler aus Halle an der Saale die Wahl zur Miss „Tuning 2016“. In diesem Jahr haben sich 350 Frauen aus ganz Europa um ihre Nachfolge beworben. Welche zwölf Schönheiten aus Deutschland, Ungarn und der Schweiz um den Titel kämpfen, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!