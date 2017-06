Tuning-Treff in Fellbach BMW- und AMG-Boliden im Wettbewerb

Die Freunde aufgemotzter PS-Boliden haben sich am Sonntag in Fellbach getroffen. Das Motto lautete: Mercedes-AMG versus BMW M.





Fellbach - Die Freunde hochgezüchteter Mercedes- und BMW-Boliden haben sich am Wochenende in Fellbach ein Stelldich eingegeben. Der Veranstalter sind die im sozialen Netzwerk Facebook organisierten Tuning-Clubs Aral-Treff Stuttgart, Krawall Brüder – Car Club sowie Edition-1 Car Club gewesen.

Auf dem Parkplatzareal des Kauflands an der Stuttgarter Straße nutzen die Autofans den Sonntag zum Austausch, vor allem aber die Gelegenheit, ihre veredelten Karossen zu präsentieren und umgekehrt bei anderen Tuning-Spezialisten unter die Motorhaube zu schauen.

Geboten waren auf dem Kaufland-Parkplatz von 12 bis 18 Uhr außerdem eine Shisha-Area, eine Chill-Out-Lounge und eine mobiler Leistungsprüfstand für Fahrzeuge mit Front- oder Heckantrieb.

