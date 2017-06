Tuttlingen Zug mit Southside-Rückreisenden kollidiert mit Bus

Von red/dpa/lsw 26. Juni 2017 - 10:45 Uhr

In Tuttlingen ist am Montagmorgen ein Bus mit einem Zug kollidiert, in dem sich unter anderem zahlreiche Rückreisende vom Southside-Festival befunden haben. Verletzt wurde bei dem Unfall eine Person.





Tüttlingen - Ein Zug ist in Tuttlingen am Montagmorgen mit einem Bus zusammengeprallt. Der Busfahrer wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er war ohne Passagiere unterwegs gewesen. Die 200 bis 300 Menschen im Zug, darunter viele Rückreisende vom Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen), blieben unverletzt.

Zu dem Unfall kam es der Polizei zufolge, weil der Busfahrer wegen eines Rückstaus anhalten musste. Der hintere Teil des Gelenkbusses stand noch auf den Gleisen des Bahnübergangs, der Lokführer konnte einen Zusammenprall nicht verhindern. Die Bahnstrecke zwischen Tuttlingen und Sigmaringen war am Vormittag noch gesperrt. Busse transportierten die Reisenden weiter.