Türkischstämmige Deutsche Einigen wird die Einreise in die Türkei verweigert

Von red/dpa 29. März 2017 - 14:35 Uhr

Die türkischen Behörden haben mehreren Deutschen mit türkischen Wurzeln die Einreise verweigert.Foto: dpa

Die türkischen Behörden haben in den vergangenen Monaten mehreren Deutschen mit türkischen Wurzeln die Einreise verweigert. Bei den Betroffenen soll es sich um kurdische Aleviten handeln.

Berlin - Die türkischen Behörden haben in den vergangenen Monaten mehreren Deutschen mit türkischen Wurzeln die Einreise verweigert. „Uns sind einige solcher Fälle bekannt“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin.

„Wir haben das Thema auf dem Schirm und kümmern uns darum“, fügte er hinzu. In der aktuell aufgeheizten Situation sei es allerdings schwierig, im Gespräch mit den türkischen Behörden eine gute Lösung für die Betroffenen zu erreichen.

Dem Bundesvorstand der Alevitischen Gemeinde Deutschland sind mehrere Fälle von Zurückweisungen bekannt. Der Rechtsvorstand des Vereins, Ufuk Cakir, sagte, bei den Betroffenen handele es sich um kurdische Aleviten.