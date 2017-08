Türkisches Konsulat in Stuttgart Bewaffneter liegt schlafend vor der Botschaft

Von Christine Bilger 09. August 2017 - 16:55 Uhr

Ein Mann, der der Polizei verdächtig vorkam, wurde vor dem türkischen Konsulat festgenommen. Foto: dpa

Ein Mann liegt betrunken und schlafend vor dem Konsulat. Er hat gefährliche Gegenstände bei sich: Ein Messer und zwei Flaschen mit brennbaren Flüssigkeiten. Was hatte er vor? Die Polizei rätselt.

Stuttgart - Betrunken, schlafend und mit einem Messer in der Tasche hat die Polizei einen Mann vor dem Gebäude des türkischen Generalkonsulats am Kernerplatz gefunden. Beamte einer Objektschutzstreife, die aufgrund der politischen Lage regelmäßig in der Nähe des Konsulats unterwegs sind, entdeckten den Mann am Abend des 27. Juli dort, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Er habe stark nach Alkohol gerochen, ungepflegt gewirkt, und es sei auch schwierig gewesen, den Mann auf der Bank am Kernerplatz wach zu bekommen, heißt es im Polizeibericht.

Als die Beamten den Mann überprüften, fanden sie mehrere gefährliche Gegenstände bei dem 33-Jährigen, der sich in den Wochen vor dem Aufgriff am Kernerplatz im Stuttgarter Obdachlosenmilieu aufgehalten haben soll. Nicht nur hätte der Mann ein spitzes Küchenmesser in der Tasche gehabt. Neben der Bank hätten auch noch zwei Bierflaschen gestanden, die mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt gewesen waren, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann ist wegen kleiner Delikte polizeibekannt

Die Objektschutzstreife nahm den Mann fest, die Polizei führt seither weitere Ermittlungen. Viel habe man noch nicht in Erfahrung bringen können, heißt es: Der Mann, der türkischer Abstammung sein soll, habe sich mit einem niederländischen Pass ausgewiesen. In den zurückliegenden Jahren sei er aber immer wieder in der Region Stuttgart aufgefallen. Allerdings eher durch „Kleinkriminalität“ wie Diebstahl, Drogendelikte oder Widerstand gegen Polizeibeamte. Er sei der Polizei nicht unbekannt. Aber es habe seither keine Anhaltspunkte gegeben, dass er in irgendeiner Weise zu einer radikalen politischen Gruppe gezählt werden könnte. Auch konnte die Polizei von dem Mann bisher noch nicht in Erfahrung bringen, was er mit dem brennbaren Gemisch in den Flaschen vorhatte.

Die Ermittlungen zum Hintergrund des Mannes laufen weiter. Er wurde nach der Festnahme einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.