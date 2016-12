Nahe Fußballstadion 20 Verletzte nach Explosionen in Istanbul

Von red/dpa 10. Dezember 2016 - 21:23 Uhr

In Istanbul ist es zu zwei Explosionen gekommenFoto: EPA

Zwei Detonationen erschüttern Istanbul. Bei einer handelt es sich um eine Bombe gegen Polizisten, zahlreiche Menschen werden verletzt. Der Anschlag ereignete sich kurz nach dem Ende eines Fußballspiels.

Istanbul - Bei einem Anschlag in der Nähe des Besiktas-Fußballstadions in Istanbul sind 20 Polizisten verletzt worden. Er gehe von einer Autobombenanschlag auf die Sondereinsatzpolizei aus, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu nach Angaben des Senders CNN Türk am Samstagabend. Etwa anderthalb Stunden vor der Explosion endete das Spiel zwischen den Erstligisten Besiktas und Bursaspor. Soylu sagte weiter, die Bombe sei explodiert nachdem sich die Zuschauer zerstreut hatten.

Der Sender CNN Türk sowie Augenzeugen berichteten, es habe sich um zwei Explosionen gehandelt. Woher die zweite Detonation kam, blieb zunächst unklar. Eine Nachrichtensperre wurde verhangen, die sich nicht auf öffentliche Verlautbarungen bezieht. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Die Explosionen waren mehrere Kilometer weit zu hören

Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK oder deren Splittergruppe TAK verüben immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte. Die türkische Regierung macht aber auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für zahlreiche Attentate im Land verantwortlich.

Auf Fernsehbildern waren Rettungswagen zu sehen, die zur Unfallstelle rasten. Mehrere zerstörte Autos wurden gezeigt, darunter ein Minibus. Die Explosionen waren mehrere Kilometer weit zu hören. Besiktas ist ein beliebtes Ausgehviertel und am Wochenende sehr belebt.

Ein Reporter sagte dem Sender CNN Türk, an diesem Samstagabend seien besonders viele Polizisten zur Absicherung des Spiels im Einsatz gewesen, weil es in der Vergangenheit Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fangruppen gegeben hatte. Die Fans von Bursaspor seien wegen einer Strafe überhaupt das erste Mal seit Jahren wieder zu einem Besiktas-Spiel zugelassen worden.