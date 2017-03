Türkei-Niederlande-Konflikt Türkei verweigert niederländischem Botschafter die Rückkehr

Von red/AFP 13. März 2017 - 21:58 Uhr

Die türkische Regierung will den niederländischen Botschafter nicht mehr einreisen lassen.Foto: AP

Der Streit zwischen der Türkei und den Niederlanden eskaliert weiter: Der niederländische Botschafter darf nicht mehr in die Türkei einreisen.

Ankara - Die türkische Regierung will den niederländischen Botschafter nicht mehr einreisen lassen. Botschafter Kees Cornelis van Rij dürfe seinen Posten in der Türkei erst wieder antreten, wenn die Niederlande die Bedingungen der türkischen Regierung erfüllten, sagte Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus am Montag nach einer Kabinettssitzung.

Mehr zum Thema

Die Türkei hatte im Streit um die verhinderten Redeauftritte von Ministern eine offizielle Entschuldigung der Niederlande verlangt.