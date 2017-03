Türkei-Niederlande-Konflikt Mevlüt Cavusoglu droht erneut mit Konsequenzen

Von red/dpa 12. März 2017 - 16:18 Uhr

Mevlüt Cavusoglu schießt bei einem Auftritt in Frankreich gegen die Niederlande.Foto: AP

Im Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei reagiert nun erneut der türkische Minister Mevlüt Cavusoglu.

Metz - Nach dem Eklat in Rotterdam hat der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einem Auftritt in Frankreich erneut Konsequenzen angedroht. Die Niederlande müssten Rechenschaft ablegen, sagte er bei einer Rede in Metz. Der Auftritt vor Hunderten Zuschauern im Kongresszentrum der Stadt wurde von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), der Auslandsorganisation der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, organisiert.

Cavusgolu warf der Regierung in Den Haag zudem vor, mit dem Verhindern des Auftritts der Familienministerin Wahlkampf zu betreiben. Am Samstagnacht kam es in den Niederlanden zu einem Eklat, als ein Auftritt der türkischen Familienministerin Fatma Betül Sayan in Rotterdam verhindert und die Politikerin des Landes verwiesen wurde. Zuvor war Cavusoglu selbst keine Landeerlaubnis in den Niederlanden erteilt worden.