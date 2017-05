Türkei-Konflikt in der Region Stuttgart Im Fokus des Geheimdienstes

Von Mathias Bury 12. Mai 2017 - 17:17 Uhr

Diese Liste ist am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz übergeben.Foto: dpa

Auf der Liste des türkischen Geheimdienstes MIT stehen auch rund 30 türkischstämmige Bürger aus Stuttgart. Die Polizei sieht für diese zwar „keine konkrete Gefahr“. Doch die Betroffenen sind verunsichert.

Stuttgart - Die Umschläge, die Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart kurz vor den Osterferien in eine ganze Reihe von Briefkästen in der Stadt steckten, hatten es in sich. Unter dem Betreff „Sensibilisierung im Zusammenhang mit einer Liste des türkischen Nachrichtendienstes Milli Istihbarat Teskilati (MIT)“ erfuhren die Empfänger, dass ihr Name mit verschiedenen Personendaten auf jener Liste steht, die der türkische Geheimdienstchef am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz dem Bundesnachrichtendienst übergeben hatte.

Nach „aktueller polizeilicher Einschätzung“ besteht für die Betreffenden zwar „keine konkrete Gefahr“. Wenn sie aber „verdächtige Beobachtungen machen oder Opfer einer Straftat geworden“ seien, sollten sie sich an das Polizeipräsidium wenden. Ob den Adressaten „bei einer möglichen Einreise in die Türkei Nachteile oder gar Repressionen drohen, unterliegt nicht unserer Einschätzung“, stellt das hiesige Polizeipräsidium fest.

Zumeist sind Gülen-Anhänger betroffen

Unter den Betroffenen ist Muammer Akin. „Ich bin nicht überrascht“, sagt der Gründer und frühere Leiter der Stuttgarter Bil-Schule. Auch wenn der Vater von drei Kindern recht gelassen reagiert, gibt er zu: „Sorgen macht einem das schon.“ Er ist nicht der einzige. Etwa 30 Personen stehen allein in Stuttgart auf der MIT-Liste, im ganzen Land rund 100. Über jene, von denen er dies selbst weiß, sagt Akin, es handle sich vor allem um Menschen, die Mitglieder oder Vorstände von Vereinen waren oder sind „die der Gülen-Bewegung nahe stehen“. Dies gilt auch für die Mitglieder des Schulvereins, der die Bad Cannstatter Bil-Schule trägt, die vorwiegend von Kindern aus türkischstämmigen Familien besucht wird.

Etliche der Angeschriebenen haben das Gesprächsangebot der Polizei „dankbar angenommen“, sagt ein Sprecher des Stuttgarter Präsidiums. Besondere Vorgänge aber habe keiner gemeldet. Muammer Akin ist froh, „dass wir uns auf den Rechtsstaat hier verlassen können“. An eine Reise in die Türkei sei hingegen nicht zu denken. Und ein Rest Unsicherheit bleibe. „Was sind das für Leute, die uns denunzieren“, fragt der 48-Jährige. „Fanatiker, Verblendete, die glauben, dass wir Putschisten, Verbrecher oder Terroristen sind? Und zu was sind die noch bereit?“

Die Betroffenen gehen in die Offensive

Der Sohn eines Gastarbeiters ist seit einigen Wochen als Vorstand des Landesverbands Bürgerschaftliches Engagement tätig, einer Dachorganisation mit Sitz in Stuttgart für verschiedene Vereine im Land, deren Mitglieder dem Denken des Predigers Fethullah Gülen nahe stehen. Elf Vereine haben den Verband schon vor geraumer Zeit gegründet, sagt Muammer Akin, bis im Sommer will man etwa 30 zusammen haben, bevor man an die Öffentlichkeit geht . In Frage kommen aber wohl bis zu 70 Vereine. Mit dem Verband wollen die bedrängten Vereine in der Krise gewissermaßen aus der Not eine Tugend machen. Schon seit längerem gebe es aus der Politik die Forderung nach mehr Transparenz der Vereine, sagt Verbandschef Akin. Dieser Erwartung komme man nun nach. „Das ist in der jetzigen Auseinandersetzung mit der Türkei erst recht notwendig“, sagt er. Die aktuelle Lage mache deutlich, dass man nicht weiter nur die Vorzüge und Freiheiten dieses Landes wie selbstverständlich in Anspruch nehmen könne. „Wir müssen uns auch stärker einbringen, wir müssen werben für die Identifikation mit dieser Gesellschaft und das Demokratieverständnis der Familien stärken“, erklärt der Pädagoge Akin.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung und der Konflikte innerhalb der türkischen Gemeinschaft sieht der 48-Jährige auch die Politik vor die Frage gestellt, „was man gegen diese Spaltung tun kann, dass die Gruppen wieder zusammenkommen“. Und natürlich fragen nicht wenige, deren Namen auf der Liste des türkischen MIT stehen, was die Politik weiter in der Sache zu tun gedenkt – zumal viele der Betroffenen zwar türkischer Herkunft sind, aber einen deutschen Pass haben. „Das dürfte für etwa die Hälfte der Leute zutreffen“, sagt Muammer Akin. Auch der 48-Jährige selbst hat nur einen deutschen Ausweis.

Thema im Landtagsinnenausschuss

Beim Landesinnenministerium verweist man bei dem Thema auf die parlamentarische Ebene. Dort trifft das Anliegen durchaus auf Verständnis. „Natürlich stellen sich die Leute die Frage, was wird aus uns und was passiert von Seiten des Landes?“, sagt Karl Klein, CDU-Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Wiesloch. Als Vorsitzender des Landtagsinnenausschusses habe er das Thema durchaus „auf dem Schirm“. Angesichts der Betroffenheiten werde er das Thema bald auf die Tagesordnung des Innenausschusses setzen und einen Sachstandsbericht durch das Ministerium beantragen, sagt Klein. Dann werde man sehen, „ob weitere parlamentarische Initiativen durch die Fraktionen notwendig sind“.