Tübingen Tierschützer gehen gegen Affenversuche auf die Straße

Von red/dpa 18. Dezember 2016 - 17:45 Uhr

In Tübingen haben rund 500 Tierschützer gegen die umstrittenen Affenversuche an wissenschaftlichen Instituten demonstriert.





7 Bilder ansehen

Tübingen - In Tübingen haben Tierschützer erneut gegen umstrittene Affenversuche an wissenschaftlichen Instituten demonstriert. Etwa 500 Demonstranten zogen am Sonntag durch die Stadt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Sie hielten bunte Transparente hoch und waren vereinzelt als Affen verkleidet. Der Protest richtete sich insbesondere gegen Versuche im Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik. Die Forschung an Primaten am Max-Planck-Institut sorgt seit langem für Streit. Die Demonstranten zogen an dem Institut vorbei. Der Verein „Soko Tierschutz“ organisierte die Protestaktion.

Mehr zum Thema