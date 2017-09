TSV Schott Mainz zu Gast Stuttgarter Kickers im Liveticker

Von red 16. September 2017 - 10:00 Uhr

Stuttgarter-Kickers-Trainer Tomasz Kaczmarek (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers empfangen am Samstagnachmittag den Tabellenletzten TSV Schott Mainz. Die Blauen benötigen dringend drei Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

Stuttgart - Nach drei Niederlagen in Folge mit einer ernüchternden Bilanz von 1:11 Toren rücken die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest immer näher an einen Abstiegsplatz heran.

Nun empfängt das Team von Trainer Tomasz Kaczmarek am Samstag um 14 Uhr den Tabellenletzten TSV Schott Mainz – da sollten die Blauen tunlichst punkten, um nicht noch weiter an Boden zu verlieren.

Wie sich die Stuttgarter Kickers gegen Mainz schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker.