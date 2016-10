TSV 1860 München zu Gast VfB Stuttgart im Liveticker

Von red 21. Oktober 2016 - 18:02 Uhr

Der VfB Stuttgart trifft am Freitagabend (18.30 Uhr) in der Mercedes-Benz-Arena auf den TSV 1860 München. Ob die Schwaben gegen die Löwen in die Erfolgsspur zurückfinden, erfahren Sie im Liveticker.

Stuttgart - Im vierten Spiel unter Neu-Coach Hannes Wolf spielt der VfB Stuttgart am Freitagabend gegen den TSV 1860 München. Die Ergebnisse in den ersten drei Spielen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Gestartet mit einem 1:1 gegen Bochum, dann der furiose 4:0-Erfolg gegen Fürth und schließlich das 0:5-Debakel in Dresden - Wolf hat in seiner kurzen Zeit beim VfB schon ein wahres Wechselbad der Gefühle durchlebt. Und nun warten die 60er auf die Roten.

Wie sich die Schwaben gegen die Löwen schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker.