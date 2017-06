Trumps Klimaentscheidung So reagieren DiCaprio, Schwarzenegger und Co.

Von red/dpa 02. Juni 2017 - 10:30 Uhr

Stars wie Leonardo DiCaprio reagieren mit großem Unverständnis auf die Entscheidung Donald Trumps bezüglich des Pariser Klimaabkommens.Foto: AP

Nicht nur Politiker aus aller Welt, sondern auch zahlreiche Stars haben sich inzwischen zu Donald Trumps Entscheidung bezüglich des Pariser Klimaabkommens geäußert.

Washington - Neben Politikern und Geschäftsleuten haben auch viele Prominente US-Präsident Donald Trump für seinen Ausstieg aus dem Paris Klimaabkommen kritisiert. „Heute hat unser Planet gelitten. Es ist wichtiger, als je zuvor, zu handeln“, twitterte Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (42). Der Oscar-Preisträger setzt sich seit Jahren für den Umweltschutz ein und bat auf Twitter darum, Umweltorganisatoren zu unterstützen.

Mehr zum Thema

Der Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger (69) rief in einem Instagram-Video zu einer Revolution an der Basis auf, „um unseren Planeten zu retten“. Man könne schon auf lokaler Ebene viele Schadstoffemissionen kontrollieren. An Trump gerichtet meinte Schwarzenegger: „Bitte, Mister Präsident: Wählen Sie die Zukunft“ und zeigte Bilder von Solardächern.

Drastische Worte fand R&B-Musiker John Legend (38) auf Twitter: „Wir müssen dieses Arschloch stoppen. Das ist wichtig. Ihr müsst 2018 wählen gehen. Trump ist unsere nationale Peinlichkeit“, meinte er mit Blick auf die Kongresswahl im kommenden Jahr.

Die britische „Harry Potter“-Autorin Joanne K. Rowling (51) twitterte ein Foto von der Titelseite des „Berliner Kuriers“ mit der Überschrift: „Erde an Trump: Fuck you!“ Dazu schrieb sie: „Ich erfreue mich momentan sehr an der deutschen Presse.“