Trump-Satirevideo aus Litauen „Wir sollten Dritter sein“

Von red/dpa 07. Februar 2017 - 08:08 Uhr

Warum Litauen dritter sien will, wird im Video erklärt.Screenshot: Youtube

Nach den Niederlanden und Deutschland legt jetzt das kleine baltische Land Litauen mit satirischen Video-Grüßen an US-Präsident Donald Trump nach.

Vilnius - Der Internethit aus den Niederlanden mit ironischen Grüßen an US-Präsident Donald Trump hat nun auch eine Show in Litauen zu einer Parodie inspiriert. Darin zählt der Moderator einige Vorzüge des Baltenstaats auf, etwa die weltweit schnellste Internetverbindung der Welt. Litauisch sei zudem die einzige Sprache, in der Trump nicht nur ein Name, sondern auch ein richtiges Wort sei - „trumpas“ bedeutet demnach „kurz“.

Auch einen Ratschlag gibt es in dem Video für den US-Präsidenten: „Wir waren die erste europäische Nation, die unseren Präsidenten des Amtes enthoben hat. Weil er zu freundlich zu Russland war“, wird an die Amtsenthebung von Rolandas Paksas im Jahr 2004 erinnert. Der damalige litauische Präsident war wegen dubioser Verbindungen zu einem russischen Geschäftsmann abgesetzt worden.

Anders als die Niederlande oder auch Deutschland in einem Clip von Jan Böhmermanns Sendung „Neo Magazin Royale“ beansprucht Litauen allerdings nicht den zweiten Platz in der Weltordnung für sich. „Wir sollten Dritter sein“, sagt der Sprecher - ein Verweis darauf, dass Litauens Basketballer bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften mehrfach die Bronzemedaille gewonnen haben.