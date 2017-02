Trump-Satire-Video aus Baden-Württemberg „Wir haben keine Mauer, wir haben Stuttgart 21!“

Von Lisa Wazulin 08. Februar 2017 - 12:39 Uhr

Auch Baden-Württemberg will zweiter sein – nach den USA versteht sich. Warum, wird im Video erklärt.Foto: Youtube/Thas Crew

Nach Ostfriesland und Bayern legt jetzt auch Baden-Württemberg nach. So lustig sind die satirischen Video-Grüße an Donald Trump aus den einzelnen Bundesländern.

Stuttgart - „Wir bauen keine Mauer, wir haben Stuttgart 21 – und wir lassen die Bürger dafür bezahlen!“, heißt es in einem neuen „Imagefilm“ für das Bundesland Baden-Württemberg. Denn jetzt hat sich auch der Südwesten mit einem Video um den zweiten Platz auf der Rangliste in Donald Trumps seltsamer Welt beworben – direkt nach den USA, versteht sich. Die Parodie stellt neben der Landeshauptstadt Stuttgart (die dreckigste Stadt Europas) den Schwarzwald (mit schwarzen Bäumen, die so hoch sind, dass uns keiner sieht) und Carl Benz (der Erfinder des Autos, tolle Dinger) vor.

Allerdings haben sich nicht namenhafte Comedians aus Baden-Württemberg der großen Aufgabe angenommen, ihr Bundesland dem US-Präsidenten im optimalen Licht schmackhaft zu machen, sondern vier junge Amateure, die sich „Thas Crew“ nennen. Deshalb reicht der Clip nicht an die Professionalität eines Böhmermann-Videos heran, enthält aber viele lustige Ideen, darunter: „Wir haben die besten Autos der Welt, die kann man beim Steuerknüppel packen.“

Neben dem Imagevideo für Baden-Württemberg hat der regionale Sender Regio-TV den Vorstellungswahnsinn für die Region Stuttgart auf eine weitere Spitze getrieben: Mit „America First - Swabia Second!“ stellt ein Sprecher im schwäbischen Englisch alle Vorzüge des Ländles vor: „Wir haben Weinberge und Spätzle, Maultäschle, Autos und das Bier – nicht alles in dieser Reihenfolge.“ Zum Schluss wird für „America first, Swabia second“ mit einem VfB-Logo geworben, das dann durch das baden-württembergische Wappen ersetzt wird, um am Ende doch mit den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold für Deutschland insgesamt zu werben.

Auch andere Regionen und Bundesländer wie Ostfriesland und Bayern haben Filme produziert und beanspruchen Platz Zwei für sich. Während sich Baden-Württemberg im Video im fehlerhaftem Englisch präsentiert, begnügt sich Ostfriesland mit einem Untertitel. Die Bayern dagegen haben direkt einen eigenen Hashtag erfunden (#miasanmia) und stellen gleich zu Beginn klar: „Wir sind das echte Deutschland, ein Teil davon, aber eben nicht Deutschland, sondern der Freistaat Bayern.“