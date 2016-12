Trousergate in Großbritannien Die teure Lederhose der Theresa May

Von lit 14. Dezember 2016 - 17:26 Uhr

Die Beinkleider von der britischen Regierungschefin Theresa May lösten in den vergangenen Tagen eine heftige Diskussion aus.Foto: AFP

Die britische Regierungschefin wollte ein Interview für eine nette, kleine Homestory für eine Zeitung geben. Doch mit einem Foto stößt sie das sogenannte Trousergate los – eine Kritikwelle rund um die 1200 Euro-Hose, die sie trägt.

London - Die britische Premierministerin Theresa May wollte eigentlich einfach nur der Zeitung „The Times“ ein nettes Interview für eine Homestory geben, doch ihre Kleidungswahl löste eine Diskussionswelle im Netz aus, die unter der Bezeichnung „Trousergate“ um die Welt geht. Grund dafür: Dieses Foto, das sie auf ihrem roten Sofa vor dem offenen Kamin in ihrer Wohnung in der Downing Street zeigt:

EXCLUSIVE: Theresa May at home in her Downing Street flat. Interview by @EleanorMills https://t.co/GaqWXDX1dx pic.twitter.com/PlXbdYDC2h— SundayTimesMagazine (@TheSTMagazine) 27. November 2016

Die 60-jährige Regierungschefin trägt eine Lederhose von Designerin Amanda Wakeley. Kostenpunkt: 995 Pfund, das sind umgerechnet rund 1200 Euro. Parteikollegin Nicky Morgan zufolge sei die Hose bei den Tories „wahrgenommen und diskutiert worden“. Sie selbst hätte noch nie für Kleidung so viel Geld ausgegeben, abgesehen von ihrem Hochzeitskleid natürlich.

Auf Twitter machen sich die User lustig über Trousergate. Ein Nutzer schreibt, seine Hose wäre mit seinem ganzen Gehalt in der Tasche gerade Mal 1000 Pfund wert:

With my salary in my pocket my trousers are barely worth £1,000. #trousergate pic.twitter.com/fdPxGHHFHv — Liam A Cottam (@LiamCottam) 11. Dezember 2016

Ein anderer Nutzer meint, man könne nicht Sparpolitik predigen, während man eine Hose trägt, die mehr Geld kostet, als manche Menschen für einen ganzen Monat zum Leben haben.

You cannot preach austerity while rocking a pair of trousers that cost more than what some families survive off in a month! #trousergate — ScouseInTheHouse (@hangoversh1t) 11. Dezember 2016

Weitere zeigen sich auf Twitter eher darüber besorgt, was Theresa May in Bezug auf den Brexit vor hat, statt zu diskutieren wie viel ihre Hose kostet.

Der Höhepunkt der Debatte um die Beinkleider der Premierministerin ist die Aussage von Außenminister Boris Johnson am Dienstag. Bei einer Rede in London scherzt er: „Wir sind so weltoffen, May trägt sogar Lederhosen.“ Und dabei verwendet er nicht das englische Wort, sondern bleibt beim deutschen „Lederhosen“, was eher nach Oktoberfest statt nach 1200 Euro-Designer-Teil klingt.

Der Hosenhersteller hat trotzdem Grund zur Freude: Die Lederhose ist inzwischen ausverkauft.