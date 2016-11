Stadtbahn in Stuttgart Umleitungen und Sperrungen am Wochenende

Von red 17. November 2016 - 16:23 Uhr

Im Stadtbahnverkehr kommt es am Wochenende zu Fahrplanänderungen.Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Eckartshaldenweg/Milchhof sind die Gleise der Stadtbahn am Wochenende in Stuttgart gesperrt. Einige Halte entfallen.

Stuttgart - Am kommenden Wochenende müssen sich Fahrgäste der Stadtbahn in Stuttgart auf Fahrplanänderungen und Behinderungen einstellen.

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, wird von Freitag, 18. November, 22 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 20. November, an den Gleisen gearbeitet. Die Strecke der Stadtbahnlinien U5, U6, U7, U12 und U15 zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Eckartshaldenweg beziehungsweise Milchhof ist dann gesperrt. Dadurch werden die Stadtbahnlinien in einen Süd- und einen Nordbereich geteilt und die Haltestellen Stadtbibliothek, Pragfriedhof sowie Killesberg können nicht bedient werden.

Als Ersatz dient bei dieser Sperrung vor allem die S-Bahn mit den Linien S4, S5 und S6/60. Wenn diese morgens oder nachts noch nicht beziehungsweise nicht mehr fahren, wird ein Ersatzverkehr mit Bus und Taxis angeboten.

Die Umleitungen im Detail:

– Linie U5: Die Linie U5 aus Richtung Leinfelden Bahnhof wird ab Weinsteige zur Waldau umgeleitet. Der Abschnitt Weinsteige über Hauptbahnhof bis Killesberg wird nicht befahren. Alternative: Zwischen Killesberg und Hauptbahnhof verkehrt über die Haltestelle Stadtbibliothek die Buslinie 44.

– Linie U6: Die Linie U6 wird in zwei Abschnitte geteilt: Fasanenhof Schelmenwasen – Hauptbahnhof (Achtung: geänderter Fahrplan) und Gerlingen – Eckartshaldenweg.

– Linie U7: Die Linie U7 wird in zwei Abschnitte geteilt: Ostfildern Nellingen – Hauptbahnhof (Achtung: geänderter Fahrplan) und Mönchfeld – Eckartshaldenweg

– Linie U12: Die Linie U12 wird in zwei Abschnitte geteilt: Dürrlewang – Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) (Achtung: geänderter Fahrplan) und Hallschlag – Milchhof.

– Linie U15: Die Linie U15 wird ebenfalls zweigeteilt und umgeleitet: Stammheim – Milchhof und Ruhbank (Fernsehturm) – Eugensplatz (Achtung: geänderter Fahrplan). Fahrgäste steigen am Eugensplatz in die Buslinie 42 Richtung Schlossplatz um und können ab Olgaeck oder Schlossplatz die Stadtbahnlinien U6, U7 und U12 zum Hauptbahnhof nutzen.

Eine vollständige Übersicht über alle Ersatzverkehre und die teils geänderte Streckenführung gibt es auf dieser Seite des VVS. Aktuelle Fahrplaninformationen finden Sie hier.