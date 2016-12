Trittattacke auf Frau in Hedelfingen Nicht immer helfen Fahndungsfotos

Von Christine Bilger 15. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Die Polizei muss erst alle anderen Ansätze ausgeschöpft haben, bevor sie zu Fahndungszwecken Fotos oder Videos aus Überwachungskameras veröffentlichen darf.Foto: dpa

Das Gesetz gibt einen engen rechtlichen Rahmen vor, wenn es um Fahndungsfotos geht. Die Hürden für die Veröffentlichung sind hoch. Warum die Polizei auf die Auswertung der Haltestellenvideos nach der Trittattacke in Hedelfingen verzichtet.

Stuttgart - In Berlin hat es im Fall der Trittattacke zum Fahndungserfolg geführt, die Filmaufnahmen von der U-Bahn-Haltestelle zu veröffentlichen. Die Stuttgarter Polizei hat keine Aufnahmen von der Stadtbahn angefordert, in der die angegriffene 19-Jährige zuvor unterwegs gewesen war.

Mehr zum Thema

Was weiß man über den Hedelfinger Fall?

Eigentlich nur die Tatzeit: Die junge Frau war mit der Stadtbahn kurz nach halb sieben in Hedelfingen angekommen und ging nach Hause. Nach knapp 500 Metern trat ihr jemand in den Rücken. Sie stürzte, verletzte sich aber nur leicht. Den Angreifer und dessen Begleiter beschrieb die 19-Jährige, die von den Tätern nicht ausgeraubt wurde, als zwei Personen mit Kapuzenjacken. Es ist auch nicht klar, ob es Frauen oder Männer waren. Die Frau rief unmittelbar nach der Attacke die Polizei. Die Fahndung in der ­Nähe des Tatorts blieb aber erfolglos.

Warum verzichtet die Stuttgarter Polizei auf die Videoauswertung?

Die Ermittler hätten keinerlei Hinweise darauf, dass sich in der Bahn etwas abgespielt haben könnte, was mit der plötzlichen Trittattacke 500 Meter von der Haltestelle entfernt etwas zu tun hätte, sagt ein Polizeisprecher. Die Frau habe die Angreifer zu vage beschrieben, so dass ein Wiedererkennen von Tatverdächtigen aufgrund der Aufnahmen so gut wie unmöglich gewesen wäre, erklärt er. Auch eine leere Bahn, die den Rückschluss zugelassen hätte, dass die Täter zuvor die Frau nicht verfolgt hätten, hätte für die weitere Ermittlung wenig gebracht.

Wann darf die Polizei Videos anfordern?

Das ist gesetzlich genau geregelt. Es muss ein erheblicher Tatbestand vorliegen. Ob das im Hedelfinger Fall so war, ist eine Frage, die juristisch genau zu erörtern wäre: Die Folgen, sprich die Verletzungen der Frau, sind nicht schwerwiegend. Sie wurde nur leicht verletzt. Man kann die Tat jedoch unter Umständen auch als versuchte gefährliche Körperverletzung einstufen. „Ein Tritt von hinten in den Rücken – das könnte den Tatbestand der Heimtücke erfüllen, die ein Kriterium von mehreren für eine gefährliche Körperverletzung ist“, erläutert ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Bestehen rechtliche Hürden für eine öffentliche Fahndung mit dem Videomaterial? In Berlin führte das zum Erfolg.

Die Polizei muss alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft haben. Das Gesetz schützt hier auch die Persönlichkeitsrechte eines Straftäters. Daher darf man die Bilder oder den Film nur dann an die Medien geben, wenn keine andere Spur mehr einen Erfolg verspricht, erläutert der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Polizei kann darüber nicht alleine befinden, sie muss sich mit der Staatsanwaltschaft abstimmen.

Kann eine Veröffentlichung auch der Polizei die Ermittlungsstrategie vermasseln?

Diese Gefahr bestehe in manchen Fällen: Täter neigen eher zur Flucht, wenn sie wissen, dass man ihnen schon dicht auf den Fersen ist. Die Polizei spricht dann von einem „hohen Fahndungsdruck“. Außerdem entsteht das, was Fachleute „Verdunkelungsgefahr“ nennen: Weiß der Verdächtige, dass Tausende sein Gesicht kennen, lässt er vielleicht auch Beweisstücke verschwinden.

Verzichtet man unter Umständen auf die Veröffentlichung eines Videos, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen?