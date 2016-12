Trio gerät in Stuttgart in Streit 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Von red/dpa 27. Dezember 2016 - 19:04 Uhr

Bei einer Schlägerei wurden drei Männern verletzt (Symbolbild).Foto: Philipp Weingand

Zunächst haben sie aufeinander eingeschlagen, dann kam sogar ein Messer zum Einsatz: Bei einem Streit unter drei Männern in Stuttgart wurde ein Mann durch eine Stichwunde lebensgefährlich verletzt.

Stuttgart - Bei einem Streit unter drei Männern in Stuttgart hat ein 19-Jähriger eine Stichwunde in der Brust erlitten. Das Trio im Alter von 19, 26 und 37 Jahren schlug zunächst aufeinander ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dann wurde auf den 19-Jährigen eingestochen. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und im Krankenhaus operiert.

Mehr zum Thema

Die beiden anderen Männer kamen mit leichten Gesichtsverletzungen davon. Wer und womit und warum auf das Opfer am Sonntagabend einstach, war zunächst unklar.