Trigema Der Affe kehrt zurück

Von red/dpa 24. Oktober 2016 - 08:41 Uhr

Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat bekanntgegeben, dass der Modehersteller bald wieder mit einem Schimpansen werben will.Foto: dpa

Der Modehersteller Trigema reaktiviert seinen Werbe-Affen Charly. Künftig muss dafür aber kein lebender Affe mehr vor die Kamera. Computeranimation macht das überflüssig.

Berlin - Der Modehersteller Trigema will bald wieder mit einem Schimpansen werben. Künftig muss dafür aber kein lebender Affe mehr vor die Kamera. Computeranimation macht das überflüssig. Er werde noch immer auf den Affen angesprochen, sagte Trigema-Chef Wolfgang Grupp (74) der „Welt am Sonntag“. Das zeige, wie wichtig der Schimpanse für das Unternehmen sei. „Im letzten Werbespot war er zwar nicht dabei, aber wir werden das ändern“, kündigte Grupp an. Im nächsten solle er am Schluss wieder einen Auftritt haben.

„Das wird dann ein 3D-animierter Schimpanse sein. Damit beibt unser Maskottchen Charly erhalten, und wir kommen all den Tierschützern entgegen, die Filme mit lebenden Affen für Tierquälerei halten“, sagte Grupp, der selbst Jäger und Naturliebhaber ist. Charly war jahrelang mit Hemd, Krawatte und Brille ausgestattet fester Bestandteil der Trigema-Werbung. Die erste Version des Spots lief ab 1990 regelmäßig samstags vor der „Sportschau“ im Ersten. Später zierte der Schimpanse auch Firmenwagen, T-Shirts, Tassen, Tüten und Aufkleber des Modeherstellers.

Trigema-Chef Grupp ist seit Jahrzehnten passionierter Jäger. „Wenn ich im Wald unterwegs bin, steht bei mir aber immer das Naturerlebnis im Vordergrund“, sagte er der Zeitung. Er stehe dann oft früh auf und sitze spätestens vor Tagesanbruch auf dem Hochsitz. „Zwischen sieben und acht geht es dann zurück ins Jagdhaus, meist lege ich mich nochmals hin.“ Mit dem Thema Jagd ecke man bei dem ein oder anderen an, sagte Grupp. „Beschwerden kommen dabei oftmals von Leuten, die keine Ahnung von der Jagd haben.“