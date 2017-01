Trickdiebe in Stuttgart Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld

Von Wolf-Dieter Obst 12. Januar 2017 - 09:59 Uhr

Unverwechselbar: So sieht ein echter Notdienst der NetzeBW nach einem Wasserrohrbruch ausFoto: SDMG

Wenn die Täter an der Haustür klingeln, haben die älteren Opfer meistens keine Chance. Trickdiebe geben sich als Handwerker aus, die einen angeblichen Wasserrohrbruch reparieren müssen. In der Wohnung lassen sie dann Wertsachen mitgehen. Jetzt gibt es zwei neue Opfer.

Stuttgart - Einen 89-Jährigen trifft es völlig unvorbereitet auf dem Heimweg: Als er seine Haustür im Stuttgarter Süden aufschließen will, wird er von einem Mann angesprochen, der sich als Handwerker vorstellt. Im Nachbarhaus habe es einen Wasserrohrbruch gegeben, sagt er, nun müsse er in der Wohnung des 89-Jährigen die Leitungen überprüfen. Am Ende hat die Polizei einen weiteren Betrugsfall. Die Serie mit den falschen Handwerkern scheint nicht zu stoppen zu sein.

Der Fall spielte sich am Mittwoch gegen 15.40 Uhr in der Cottastraße ab. Wie lange der 89-Jährige von dem unbekannten Trickdieb ausbaldowert wurde, ist unklar. Der Täter ging jedenfalls nach einem Schema vor, das schon seit Wochen in Stuttgart und der Region arglose Opfer findet. Mit der Schocknachricht eines Wasserrohrbruchs verschaffte er sich Zugang zur Wohnung, dort lenkte er den betagten Bewohner mit Aufgaben ab, um sich in aller Ruhe nach Wertsachen im Haus umzusehen. Am Ende fehlten mehrere Tausend Euro Bargeld.

Die Tatorte liegen zwei Kilometer entfernt

„Von dem Täter gibt es nur eine vage Beschreibung“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt sein, 1,70 Meter groß, dunkelhaarig, dunkel bekleidet, er soll Deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Handelte es sich um denselben Täter, der bereits am 4. Januar im Stuttgarter Süden aufgetaucht war und eine 54-Jährige zu bestehlen versucht hatte? Die Frau hatte noch rechtzeitig bemerkt, als der Unbekannte ihren Schmuck in Küchenpapier einwickeln wollte und den falschen Handwerker in die Flucht geschlagen.

Am Mittwoch gab es noch einen zweiten Fall eines falschen Wasserwerkers, etwa zwei Kilometer entfernt, in der Röckwiesenstraße im Stuttgarter Westen. Dort klingelte ein Unbekannter gegen 12.45 Uhr an der Tür einer 84-jährigen Bewohnerin – und erzählte auch ihr die Geschichte vom Wasserrohrbruch. Die Frau musste sämtliche Wasserhähne öffnen und im Bad eine Handbrause halten. Derweil suchte der Täter nach Wertsachen – und erbeutete Schmuck und Bargeld. „Die Täterbeschreibung ist ähnlich“, sagt Polizeisprecher Widmann. Die Betroffene schätzt den Täter auf 30 bis 35 Jahre, 1,75 Meter groß, mit dunklem Haar und dunkler Bekleidung.

Viele ungeklärte Fälle in Stuttgart und der Region

Für die Polizei ist klar, dass es sich um reisende Täter handeln muss. Allein in den ersten Tagen dieses Jahres hat es außer in Stuttgart noch weitere ähnliche Fälle in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen), Sindelfingen (Kreis Böblingen) und Benningen (Kreis Ludwigsburg).