Trickbetrug in Stuttgart Falscher Polizist erbeutet 20.000 Euro

Von Christine Bilger 06. März 2017 - 09:55 Uhr

Die Polizei warnt wieder vor betrügerischen Anrufern. (Symbolbild)Foto: dpa

Eine 88 Jahre alte Stuttgarterin ist auf einen Betrüger hereingefallen. Er behauptete, von der Polizei zu sein. Mit einer erfundenen Geschichte erbeutete der Mann rund 20.000 Euro von der Frau.

Stuttgart - Mit mehreren Anrufen hat ein Trickbetrüger am Ende Erfolg gehabt. Er schaffte es, eine 88 Jahre alte Stuttgarterin davon zu überzeugen, dass er Polizeibeamter sei. Sie vertraute ihm eine große Summe an.

Mehr zum Thema

Die Seniorin erhielt vergangene Woche Anrufe von jemandem, der sich als Polizeibeamter ausgab. Mit einer erfundenen Geschichte überzeugte er die Frau im Laufe des Donnerstags davon, ihm 20.000 Euro zu überlassen. Die Frau übergab das Geld an einen Boten.

Opfer übergibt dem Betrüger 20.000 Euro

Die Geldübergabe wurde erst später angezeigt. Die Polizei meldete den Zwischenfall daher erst am Montagmorgen. Sie warnt eindringlich vor Anrufern, die sich zurzeit häufig in Stuttgart und der Region melden. Immer wieder haben es diese Betrüger vor allem auf ältere Mitbürger abgesehen, die ihnen Geld geben sollen. Sie erzählen zum Beispiel, dass Einbrecher unterwegs seien und sie Schmuck und Bargeld der Senioren in Sicherheit bringen müssten.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei rät, nie auf solche Forderungen einzugehen. Beamte würden grundsätzlich kein Geld von Bürgern fordern. Bei Anrufern, die Informationen über Geld und Wertsachen erfragen wollen, rät die Polizei grundsätzlich zur Skepsis. Die Betroffenen sollten sich auf jeden Fall bei der Polizei melden. Wenn sich Anrufer als Verwandte ausgeben – der sogenannte Enkeltrick – sollen die potenziellen Opfer sich bei ihren Angehörigen versichern, ob am anderen Ende der Leitung tatsächlich ein Familienmitglied war.