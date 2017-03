Trickbetrug auf der B 10 Mann nutzt hilfsbereites Paar aus und erbeutet 150 Euro

Von sada 09. März 2017 - 13:21 Uhr

Der Fahrer des scheinbar liegengebliebenen Fahrzeugs machte am Fahrbahnrand auf sich aufmerksam.Foto: dpa

Ein Mann gibt vor mit seinem Auto am Straßenrand liegen geblieben zu sein. Ein hilfsbereites Paar hält an und möchte ihm helfen.

Schwieberdingen - Ein Mann hat auf einem Parkplatz an der B 10 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) vorgetäuscht, dass ihm das Benzin ausgegangen sei. Er hat so ein Paar um 150 Euro betrogen. Wie die Polizei berichtet, war das Paar gegen 18.15 Uhr in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs. Auf dem Beschleunigungsstreifen stand eine dunkle Mercedes E-Klasse mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Der Fremde machte auf sich aufmerksam, sodass der Fahrer anhielt. Der Unbekannte gab vor, dass er einen leeren Tank, aber nur Bargeld in bulgarischer Währung bei sich habe und übergab einen 500-Lew-Schein.

Das Paar informiert sich im Internet, bevor es die 150 Euro übergibt

Das Paar informierte sich im Internet über den Gegenwert und gibt dem Mann schließlich 150 Euro. Der Betrüger nahm den bulgarischen Geldschein nochmals an sich und drückte der Frau kurz darauf einen gefalteten Schein in die Hand. Das Paar fuhr weiter. Später fiel ihnen auf, dass sie einen Geldschein in Höhe von 500 ungarischen Forint erhalten hatten, der etwa zwei Euro wert ist. Bei dem Betrüger soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 52 und 55 Jahren gehandelt haben. Er ist etwa 1,75 Meter groß, war unrasiert und bekleidet mit einem dunkel gemusterten Pullover und dunkler Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen unter: 07042/94 10.