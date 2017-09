Trickbetrug an der Tankstelle Gutscheine für 700 Euro freigerubbelt

Von red/dpa 19. September 2017 - 13:16 Uhr

Eine 26-jährige Aushilfe ist an einer Tankstelle auf einen Trickbetrüger reingefallen. Foto: dpa

In einer Tankstelle bei Mainz ist eine Angestellte auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Die Geschichte des Mannes war für die 26-Jährige so plausibel, dass sie Gutscheine im Wert von 700 Euro freimachte.

Nieder-Olm - Ein Betrüger hat an einer Tankstelle mit einer neuen Masche die Gutgläubigkeit einer Aushilfe ausgenutzt. Der Mann rief nachts in der Tankstelle in Nieder-Olm bei Mainz an und gab sich gegenüber der 26 Jahre alten Mitarbeiterin als Sohn des Pächters aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wegen eines angeblichen Gerätetauschs müssten alle vorhandenen Gutscheine für den iTunes-Store aktiviert werden, gaukelte der Täter vor.

„Das klang so plausibel für die junge Frau, dass sie 20 Minuten lang die vorhandenen Karten freirubbelte und den Code der Karten telefonisch dem Anrufer durchgab“, teilte die Polizei mit. Erst nach Rücksprache mit dem Pächter sei der Betrug bemerkt worden. Die Höhe des Schadens betrage 700 Euro. „Das ist mittlerweile eine echte Masche geworden“, sagte ein Polizeisprecher. Solche Fälle gebe es bundesweit.