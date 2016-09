Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt Unter #Brangelina tobt das Netz

21. September 2016

Reich, schön, berühmt und - zumindest nach außen hin - glücklich: Für Fans galt das Promi-Paar „Brangelina“ als Maß aller Dinge. Doch nun ist Schluss mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Das Netz tobt.





Los Angeles - Wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ lassen sich die Hollywoodstars Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) nach nur zwei Jahren Ehe scheiden. „Ich bin sehr traurig darüber, aber was am meisten zählt, ist das Wohlbefinden unserer Kinder“, zitierte das „People“-Magazin Pitt am Dienstag. Jolie habe die Scheidung „zum Wohl der Familie“ eingereicht, sagte ihr Anwalt dem Blatt.

Die beiden galten unter dem Spitznamen „Brangelina“ galten jahrelang als das Hollywood-Traumpaar. Die beiden hatten sich im Jahr 2004 bei den Dreharbeiten zur Actionkomödie „Mr. & Mrs. Smith“ kennengelernt, damals war Pitt noch mit Jennifer Aniston verheiratet. In dem Film spielen sie ein Agenten-Ehepaar, das sich gegenseitig eliminieren soll. 2015 waren sie erneut als Ehepaar im Kino zu sehen - in dem Ehedrama „By the Sea“.

Fans machten ihrem Unmut im Internet Luft und bedauerten, die zwei beliebten Stars künftig nicht mehr Seite an Seite sehen zu können. Andere freuten sich für Jennifer Anniston, die frühere Ehefrau von brad Pitt, von der sich Pitt kurz nach den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ trennte. Wir haben einige der unterhaltsamsten Reaktionen gesammelt.

Da hat der gute Brat wohl zu oft die falschen Kinder vom Spielen nach Hause gebracht. #Brangelina— auberginati ن (@NatMakeup1) 20. September 2016

#Brangelina Sie haben so gut zusammen gepasst pic.twitter.com/CTD1DFI1jU— Jim Panse (@mitallendrauf) 20. September 2016

#brangelina sind Geschichte und ich fühle endlich Gerechtigkeit für pic.twitter.com/w85ZNNwuxR— Franzi J. (@PurpleKirby) 20. September 2016

Der Moment, wenn Du realisierst, dass Du Dich mit jeder Frau der Welt trösten kannst. #Brangelina pic.twitter.com/YcNHhyWf0E— Veit Klapp (@VeitKlapp) 20. September 2016