Trendsetter im TV Die stylischsten Serien-Figuren aller Zeiten

Von (sas/spot) 20. Oktober 2017 - 09:48 Uhr

Manche Serien bleiben uns nicht nur wegen der Story in Erinnerung. Bei einigen TV-Figuren denken wir vor allem an die stylischen Outfits zurück.





12 Bilder ansehen

Carry Bradshaw, Serena van der Woodsen oder Rachel Green - keine Frage, diese TV-Figuren haben Mode-Geschichte geschrieben. Das sind die stylischsten Serienlieblinge aller Zeiten.

1. Serena van der Woodsen, "Gossip Girl"

Mehr Mode-Inspiration? Die komplette "Sex and the City"-Serie gibt es hier

Klar, in "Gossip Girl" ging es in erster Linie um Liebe, Skandale und Intrigen. Doch auch in Sachen Mode war die Serie ganz vorne mit dabei. Vor allem Hauptfigur Serena van der Woodsen (Blake Lively) beeindruckte in fast jeder Szene mit einem noch stylischeren Outfit. Ob Schuluniform oder Abendkleid - die schöne Blondine sah einfach immer top aus!

2. Claire Underwood, "House of Cards"

Ganz anders, modisch aber ebenfalls absolut beeindruckend: Claire Underwood (Robin Wright) in "House of Cards". Die Präsidentengattin zeigt, wie ein seriöser und stylischer Auftritt geht - ganz ohne maskulin auszusehen. Bye, bye langweilige Nadelstreifen-Anzüge!

3. Annalise Keating, "How to Get Away With Murder"

Ebenfalls eine Inspiration für Karriere-Frauen: Annalise Keating (Viola Davis) aus "How to Get Away With Murder". Die toughe Anwältin ist trotz Stresslevel 1.000 immer perfekt gekleidet. Ihr Signaturelook: Taillierte Business-Kleider oder Kostüme plus schicke Statement-Kette.

4. Gabrielle Solis, "Desperate Housewives"

Wie viel Fashion-Power in 1,57 Meter Körpergröße stecken kann, bewies Gabrielle Solis (Eva Longoria) in "Desperate Housewives". Zwar schreckte die Vorstadt-Mama nicht davor zurück, auch mal im Jogging-Anzug vor die Tür zu treten. Doch Fans bleibt sie vor allem top-gestylt im sexy Latina-Outfit in Erinnerung.

5. Marissa Cooper, "O.C., California"

Dank ihrer Rolle als Marissa Cooper wurde Mischa Barton zur Stilikone - zu Recht. Denn die Hauptfigur und High-School-Schülerin aus "O.C., California" war der Inbegriff des hübschen, kalifornischen Beach-Girls.

6. Zoe Hart, "Hart of Dixie"

"O.C. California"-Kollegin Rachel Bilson stand ihr zwar in nichts nach, modemäßig beeindruckt hat sie allerdings vor allem in einer anderen Rolle. Als Zoe Hart in "Hart of Dixie" zog sie von der Großstadt aufs amerikanische Land, den New Yorker Stil behielt sie aber zum Glück bei und ging damit in die Geschichte der stylischsten TV-Ärztinnen ein - allerdings nicht allein.

7. Addison Montgomery, "Private Practice"

Konkurrenz macht ihr vor allem eine: Dr. Addison Montgomery (Kate Walsh). In "Grey's Anatomy" und in ihrem Spin-off "Private Practice" bewies sie, dass ihr Kleider, Bleistiftröcke und Blazer mindestens genauso gut stehen, wie der Krankenhaus-Kittel.

8. Rachel Green, "Friends"

Gerade jetzt, wo der 90er-Jahre-Look wieder voll im Trend ist, könnten Rachel Greens (Jennifer Ansiaton) Outfits aus "Friends" direkt in den Modemagazinen landen. Ihr Mix aus College-Pullovern, Karo-Röcken, High-Waist-Jeans und bauchfreien Crop-Tops ist und bleibt einfach großes Mode-TV! Getoppt natürlich nur von ihre legendären Frisur: dem Rachel-Cut!

9. Phoebe Halliwell, "Charmed"

Zugegeben, heutzutage schüttelt man bei Phoebe Halliwells (Alyssa Milano) Outfits aus "Charmed" öfter mal den Kopf. Anfang der 2000er war die zauberhafte Hexe aber mit ihren Schlaghosen, Samtoberteilen und Spaghetti-Tops modemäßig ganz vorne mit dabei. Und wer weiß, vielleicht kommen auch diese Trends bald wieder?

10. Barney Stinson, "How I Met Your Mother""

Ja, auch ein Mann schafft es in die Liste der bestangezogenen Serien-Figuren. Barney Stinson (Neil Patrick Harris) aus "How I Met Your Mother". Der Womanizer ist fast nur im perfekt sitzenden Anzug und Krawatte zu sehen. Too much? Sein Erfolg bei den Frauen sagt da etwas anderes.

11. Carrie Bradshaw, "Sex and the City"

Unangefochtene Style-Königin aller TV-Serien: Natürlich Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) aus "Sex and the City". Sie sieht sogar in einem weißen Tüllrock fantastisch aus - das sagt doch schon alles. Der Kleiderschrank der New Yorkerin ist jedenfalls der Traum aller Fashionistas. Auch wenn man bei manchen Teilen wirklich Mut braucht.