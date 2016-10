Trend-Hashtag #meinerstesspiel bei Twitter Wie die Liebe für den Fußball begann

Von pho 25. Oktober 2016 - 16:53 Uhr

Dieser Twitterer und Stuttgart-Fan konnte bei seinem ersten Stadion-Spiel zudem noch einen Sieg seiner Mannschaft bewundern.Foto: Twitter/@the_nabixx

Seit Montag trendet auf Twitter der Hashtag #meinerstesspiel. Die User erzählen dann in 140 Zeichen von ihrem ersten Stadion-Besuch. Manche verfehlen das Thema – wohl absichtlich.

Stuttgart - Es gibt immer ein erstes Mal. Platt gesagt. Postkartentauglicher ist da schon der Spruch von Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, und so weiter und so fort. Twitter-Nutzer haben sich dieses Motto seit Montag zu Herzen genommen und posten fleißig Erinnerungen an ihren ersten Stadion-Besuch. Und da ist alles dabei: Klassiker wie Borussia Dortmund gegen den FC Bayern, EM-Qualifikationsspiele, aber auch Zweitligaspiele, bei denen der Lieblingsverein ordentlich auf die Mütze bekommen hat – und man trotzdem Fußball-Fan geblieben ist. Natürlich haben auch viele Fans des VfB Stuttgart ihre Erlebnisse in dem sozialen Netzwerk geteilt. Zeitweise lag der Hashtag #meinerstesspiel am Montagabend auf Platz eins der Deutschland-Trends bei Twitter.

Dieser User hier stand offensichtlich auf der falschen Seite bei seinem ersten Stadion-Besuch:

lang="de" dir="ltr">War nicht ganz so lustig, aber man kann sich’s halt nicht aussuchen: #meinerstesspiel pic.twitter.com/3IoSJcwN6W— ROSC (@Peeknicker) 24. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Direkt mit einem Sieg gegen die Bayern gestartet. Heute leider kaum noch vorstellbar #meinerstesSpiel #VfB pic.twitter.com/QYr7iOzsGT— Michi H. (@Heinlinho25) 24. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr"> #MeinErstesSpiel in der #Bundesliga: 14.08.1965 gegen 1860 München. Wie das Spiel damals ausging? Puh..., keine Ahnung. pic.twitter.com/YIJ6gfAb6k— FC Bayern München (@FCBayern) 24. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">England gegen Frankreich in Waterloo. Ich bin nicht mehr der Jüngste. #meinerstesSpiel— David Grashoff (@grasimar) 24. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr"> #meinerstesspiel? Das legendäre Super Mario World. Immer noch ein Inbegriff hervorragenden Gamedesigns. pic.twitter.com/oKGTFktMz7— Zedi (@Zediron) 24. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Und ich hab kurz gehofft, #meinerstesspiel handelt von ersten Videospielen...

So sad. Q_Q pic.twitter.com/UPXsUzHQME— UI9 aerodyNAMIsch (@BakaTimes) 24. Oktober 2016