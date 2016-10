Trek Against Trump Star-Trek-Legenden verbünden sich gegen Trump

Von pho 11. Oktober 2016 - 14:58 Uhr

Unendliche Weiten:Das Logo der Star-Trek-Veteranen, die sich gegen Trump stellen.Foto: Facebook.com/TrekAgainstTrump

Über hundert Mitwirkende verschiedener Star Trek-Serien haben sich zusammengeschlossen, um Donald Trump als Präsidenten zu verhindern. Er stehe gegen alle Werte der Science-Fiction-Reihe, heißt es in einem Facebook-Aufruf.

Stuttgart - Für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump läuft es gerade alles andere als gut: er macht eine schlechte Figur in den TV-Duellen gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton, ein Video aus dem Jahr 2005 bringt ihn noch mehr als Frauenfeind und Macho in die Kritik, als er es ohnehin schon ist, und dann distanzieren sich auch noch namhafte Republikaner von ihrem ungeliebten Kandidaten.

Und als ob das noch nicht genug wäre, stellen sich Trump jetzt auch noch die unendlichen Weiten des Weltalls entgegen: Über 100 Personen, die alle irgendwann und irgendwie mit dem Star-Trek-Universum zu tun hatten, haben sich nun in einem öffentlichen Brief gegen den Präsidentschaftskandidaten gewandt: Die Amerikaner sollten am 8. November gegen Trump stimmen, heißt es da, weil er „in komplettem Gegensatz zu den Idealen des Star Trek Universums“ stehe. Das wären beispielsweise eine positive Vision von der Zukunft, in der Menschen aller Rassen mit Respekt und Würde behandelt und persönliche Überzeugungen und Lebensstile respektiert würden.

Auf einer eigens dafür erstellten Facebook-Seite unter dem Namen „Trek Against Trump“ gibt es den ganzen Wortlaut des Beitrags:

Die Botschaft gegen Donald Trump wurde über 100 Personen aus dem Star-Trek-Universum unterschrieben, angefangen bei der Original-Serie bis hin zum aktuellen Film „Star Trek Beyond“. Unter anderem unterzeichneten J.J. Abrams (Produzent und Regisseur der neuen Star-Trek-Filme), George Takei („Mr. Sulu“ aus der Original-Serie), Gates McFadden („Dr. Beverly Crusher“ aus der Serie „Das nächste Jahrhundert“), Tim Russ („Lieutenant Commander Tuvok“ aus „Raumschiff Voyager“), Simon Pegg (Scotty in den neuen Star-Trek-Filmen), Robert Picardo (Der Holodoc aus „Raumschiff Voyager“), Brent Spiner („Data“ in der Serie Das nächste Jahrhundert), Karl Urban („Pille“ in den neuen Star Trek Filmen), Wil Wheaton („Wesley Crusher“ aus „Das nächste Jahrhundert“) und Kate Mulgrew („Captain Janeway“ aus „Raumschiff Voyager“) die Kampagne „Trek Against Trump“. Auch Eugene Roddenberry, der Sohn des Star-Trek-Schöpfers, hat unterschrieben.

