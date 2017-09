Treffpunkt Foyer Merkel im Livestream verfolgen

Von Rainer Pörtner 04. September 2017 - 16:20 Uhr

Zum vierten Mal tritt Angela Merkel als Spitzenkandidatin der CDU in einer Bundestagswahl an. Foto: AFP

Am Dienstagabend ist Angela Merkel zu Gast beim „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten. Verfolgen Sie die ausgebuchte Veranstaltung im Livestream.

Stuttgart - Mitte Juli war SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Gast beim „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten. Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl stellt sich an diesem Dienstagabend Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Stuttgarter Beethovenhalle den Fragen der Chefredakteure Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten) und Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung). Auch die Zuschauer im Saal werden sich an der Diskussion beteiligen.

Die Karten-Nachfrage war so groß, so dass die Veranstaltung nach wenigen Stunden ausgebucht war. Über den Livestream haben Sie jedoch die Gelegenheit, am Dienstagabend (ab 19.30 Uhr) die Debatte zu verfolgen.