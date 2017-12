Reid Anderson beim Treffpunkt Foyer Die Kompanie hat immer Vorrang

Von Nils Mayer 04. Dezember 2017 - 23:35 Uhr

Im September 2018 geht nach 22 Jahren die Ära des Reid Anderson zu Ende. Beim Treffpunkt Foyer unserer Zeitung hat der Intendant Bilanz gezogen und skizziert, was nötig ist, damit der Glanz des Stuttgarter Balletts auch in Zukunft nicht erlischt.





Stuttgart - Schritte in die Zukunft versprach Reid Anderson einst. Das Stuttgarter Ballett ist sie gegangen. Und wie! Die Kompanie gehört heute zu den besten der Ballettwelt. Gleichwohl geht es am Montagabend beim Treffpunkt Foyer unserer Zeitung zu Beginn erst einmal um die Vergangenheit. Um die Zeit, in der Anderson als Direktor 1996 vom National Ballett of Canada in Toronto in die Landeshauptstadt wechselte.

Spagat zwischen Extraklasse und dem Sinn für das Ganze

Befragt von Nikolai B. Forstbauer, Titelautor unserer Zeitung, skizziert der heute 68-jährige Ballettchef, wie hart das Aufräumen in den ersten Monaten und wie lehrreich die ersten Jahre für ihn waren. Am Beispiel von Margaret Illmann, die wie ein Filmstar gewesen sei und so viel Elan gehabt habe wie sonst nur wenige Tänzerinnen, beschreibt Anderson den Spagat, den er als Intendant leisten musste: zwischen der Begeisterung für tänzerische Extraklasse und dem Sinn fürs Ganze: „Unser Problem war: Sie passte nicht in die Kompanie. Und die Kompanie hat immer Vorrang für mich.“

Die Verjüngung der Kompanie war „die Hölle“

Eigentlich denkt Anderson nicht mehr an seine Anfangszeit zurück, wie er sagt. Doch um Aufbauarbeit leisten und das Erbe des 1973 verstorbenen Ballettgründers John Cranko weiterentwickeln zu können, war gerade die Verjüngung der Kompanie, die Anderson als „Hölle“ bezeichnet, elementar. Immer wieder spricht der gebürtige Kanadier an diesem Abend vor rund 500 Leserinnen und Lesern unserer Zeitung im Mozartsaal der Liederhalle in Metaphern. Das Schloss, das Cranko einst gebaut habe, sei wie bei Dornröschen wild zugewuchert ­gewesen, sagt er: „Da konnte ich nicht mit der Schere rangehen, da musste ich mit der Machete ran.“

Der Aufbruch gelingt mit Absolventen der Cranko-Schule

Doch die unbequemen Entscheidungen haben sich gelohnt. Anderson konnte seine Vorstellungen verwirklichen und das Stuttgarter Ballett zum an diesem Abend als „Ballettwunder 2.0“ bezeichneten Triumph führen. Die Kompanie entwickelte sich ständig weiter, auch dank des Drucks von innen heraus – den die vielen eigenen Talente aus der John-Cranko-Schule ausüben.

Das Quartett Vladimir Malakhov, Yseult Lendvai, Robert Tewsley und Margaret Illmann brachte Reid Anderson 1996 aus Toronto mit, danach holte der Stuttgarter Ballettchef nur selten Tänzer von außen. Stars einzukaufen sei nie interessant für ihn gewesen, sagt Anderson. Es fasziniere ihn viel mehr, zu sehen, wie die jungen Talente auf der großen Bühne ankommen und sich entwickeln. Manche kenne er seit ihrem zehnten Lebensjahr. Und jetzt? Sind sie Superstars. „Das ist magisch.“

Anderson möchte das Training für Zuschauer öffnen

Auch das Duo Friedemann Vogel und Alicia Amatriain, das an diesem Mittwoch die Hauptrollen in John Crankos Version des Klassikers „Schwanensee“ tanzen wird, kommt aus der Schule. Die Bühnenproben laufen auch am Montagabend, und es ist für Reid Anderson ungewöhnlich, nicht im Opernhaus dabeizusein. Stattdessen unterstreicht er beim Treffpunkt Foyer noch einmal die Bedeutung der Stuttgarter Kaderschmiede: „Hätten wir diese Schule nicht, würde das Stuttgarter Ballett heute niemals so gut dastehen, wie wir es jetzt tun“, sagt der Ballettchef. Für ihn spielt sie auch in der Zukunft eine entscheidende Rolle. Dass nach intensiver Vorarbeit und vielen zähen Diskussionen ein Neubau der John-Cranko-Schule komme, mache ihn glücklich.

Der Nachfolger steht fest – Tamas Detrich

Der Kanadier selbst wird den 52 Millionen Euro teuren Komplex als Intendant nicht mehr eröffnen können. Im Sommer 2018 übergibt er die Führung an seinen bisherigen Stellvertreter Tamas Detrich. Wegen Schadstoffen im Boden und der schwierigen Lage am Hang dauern die Bauarbeiten länger als ursprünglich geplant, die Fertigstellung verschiebt sich dem Finanzministerium zufolge ins Jahr 2019. Er könne damit leben, sagt Anderson, weil er wisse, dass das Resultat am Ende hervorragend sein werde. Mit funkelnden Augen hinter der randlosen Brille beschreibt er, wie die dort geplante Probebühne auch für die Kompanie ein Schritt auf ein ganz neues Level sei. Sie bietet optimale Arbeitsbedingungen für die Schule. Und auch für die Kompanie. Man könne dem Publikum dort sogar öffentliches Training anbieten, schwärmt er.