Trauer um Opfer von Istanbul Brandenburger Tor erstrahlt in türkischen Nationalfarben

Von red/dpa 03. Januar 2017 - 09:56 Uhr

Der Terrorangriff in einer Bar in Istanbaul während der Silvesternacht mit dutzenden Toten hinterlässt viel Trauer. Um den Opfern zu gedenken, erstrahlte nun das Brandenburger Tor in den Farben der türkischen Nationalflagge.





Berlin - Das Brandenburger Tor ist am Montagabend in Berlin zum Gedenken an die Opfer des Anschlags in Istanbul in den Farben der türkischen Flagge angestrahlt worden. In der Silvesternacht drang ein bewaffneter Attentäter in den Istanbuler Club „Reina“ ein und tötete laut Innenministerium mindestens 39 Menschen.

Vor kurzem erst erstrahlte das Berliner Wahrzeichen in den Farben der deutschen Flagge nach dem Attentat mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt, um den Opfern zu gedenken.