Gedenkfeier für getötete Kinder Vaihinger Stadtteil Aurich trägt Trauer

Von rob 24. Februar 2017 - 20:44 Uhr

Eine Woche ist es her, dass in einem Haus im Vaihinger Stadtteil Aurich zwei Kinder tot gefunden wurden. Der Vater steht im Verdacht, sie umgebracht zu haben. Am Freitag gab es eine öffentliche Trauerfeier.





Vaihingen/Enz - Mit einer ökumenischen Trauerfeier ist am Freitagabend der beiden kleinen Buben gedacht worden, die am vorigen Samstag tot im Vaihinger Stadtteil Aurich gefunden worden waren. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand ein Gottesdienst im Freien vor dem Haus statt, in dem das Verbrechen geschehen war. Er wurde von Posaunenchor und Kirchenchor begleitet.

Die vier und fünf Jahre alten Kinder waren leblos im Haus des Vaters gefunden worden. Der 38-Jährige wurde festgenommen und wird verdächtigt, seine Kinder umgebracht zu haben. Zahlreiche Blumen, Kerzen und Kuscheltiere am Tatort zeugen davon, wie sehr die Auricher Anteil an dem furchtbaren Geschehen nehmen.