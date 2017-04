Transsexueller Teenager aus Stuttgart Zayn-James inspiriert mit mutiger Botschaft

Von Jonas Schöll 13. April 2017 - 11:25 Uhr

Der Stuttgarter Zayn-James Bühler ist als Mädchen geboren. Jetzt ist er dabei, sich in einen Mann zu verwandeln. Der 19-Jährige spricht offen über seine Gefühle – und hat eine klare Botschaft.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Schon früh wühlt Zayn-James Bühler, der als Jennifer auf die Welt kam, diese Frage auf. Das alles fühlt sich nicht richtig an, das Schminken, die rosafarbenen Ballerina-Röcke und Prinzessinnenkleider. Mehr als alles andere will er so sein wie die Jungs um ihn herum. Kurze Haare tragen, dunkle Farben, Hosen, Power-Ranger-T-Shirts – und mit Baggern spielen.

Mehr zum Thema

In der Pubertät verstärkt sich das Gefühl, das etwas nicht stimmt. Zayn-James schämt sich für seine Brüste. Sich mädchenhaft zu verhalten, wird immer schwieriger. „Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich mich in meinem weiblichen Körper nicht wohl fühle“, erinnert sich der 19-Jährige Stuttgarter mit indischen Wurzeln heute. „Ich war zwar immer ich. Ich war nur im falschen Körper.“

Es dauerte eine Zeit, bis er verstand, was los war und bis er seine Gefühle so offen wie heute – auf einer Wiese am Stuttgarter Schlossplatz – aussprechen konnte.

Es geht nicht um Sex, sondern um Identität

Zayn-James – der ganz offiziell noch Jennifer heißt – ist transsexuell. Transsexuelle haben zwar eindeutige Geschlechtsmerkmale, fühlen sich aber dem anderen Geschlecht zugehörig und als Menschen im falschen Körper.

Der Begriff erweckt den Anschein, es handele sich um ein sexuelles Problem. Doch das ist falsch. Es geht den Betroffenen nicht um Sex, sondern um Identität. Verlässliche Zahlen über sogenannte Transmenschen in Deutschland lassen sich nicht finden. Sind es Zehntausende, über 100 000, noch deutlich mehr?

Einer von ihnen ist Zayn-James, der in einer Wohngemeinschaft im Stuttgarter Fasanenhof lebt. Der werdende Mann ist in einer Beziehung mit einer bisexuellen Frau. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden verlobt, kommendes Jahr will das junge Paar heiraten. Den Antrag machte Zayn-James im Riesenrad auf dem Cannstatter Wasen. Seine beruflichen Ziele – eine Ausbildung als Fahrzeuglackierer – sind hingegen eher bodenständig. Ein passendes Praktikum beim Daimler hat er schon in der Tasche.

Wenn der Junge Mann lacht, funkeln seine großen, braunen Augen. Die kurzen, dunklen Haare mit den blonden Strähnchen hat er heute nach oben gegelt. Die Zunge ist gepierct, an Ohren, Nase und Fingern trägt er Ringe, zwei Tattoos schauen am Hals und am Arm hervor.

Zayn-James hat eine Botschaft

Zayn-James richtet sich mit einer klaren Botschaft an die Öffentlichkeit: „Ich möchte den Menschen die Augen öffnen und zeigen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, schwul, lesbisch oder transsexuell zu sein. Jeder sollte offen zu seiner geschlechtlichen Identität stehen“, sagt der junge Mann selbstbewusst. „Niemand sollte sich mehr schämen und Angst vor einem Coming-Out haben.“

In den sozialen Netzwerken will Zayn-James Gleichgesinnten helfen. In einem Youtube-Blog und in Beiträgen auf Instagram, Facebook und Twitter spricht er offen über seine Erfahrungen als Transsexueller und über die Verwandlung zum Mann. Sein Rat ist gefragt: „Ich bekomme sehr viele Nachrichten von Menschen, die Probleme haben und nicht weiter wissen.“

Franziska Hohmann, Vorsitzende vom Stuttgarter Verein TransidentX, einer Interessengemeinschaft transidenter und intersexueller Menschen, ist überzeugt, dass dieser offene Umgang mit der eigenen Transsexualität vielen Betroffenen helfen kann. „Diese Botschaft in die Welt zu bringen, dazu gehört schon einiges. Wenn jemand diesen Mut hat, verdient das meine Hochachtung.“

Der Verein TransidentX ist in Stuttgart Ansprechpartner für Menschen, die eine abweichende Geschlechtsidentität oder Probleme mit der Identitätsfindung haben. Hohmann ist selbst eine Mann-zu-Frau-Transsexuelle und leitet in Stuttgart eine Selbsthilfegruppe.

Transsexuelle haben immer noch Angst

Ganz neu ist das Thema Transgender nicht. Im Gegenteil, manchmal wirkt es schon wie ein Modethema. Nach Jahrzehnten mit Debatten über Frauenemanzipation, über mehr Rechte für Schwule und Lesben. Nach dem Verschieben von Tabu-Grenzen, mehr Offenheit, zumindest in Teilen der Gesellschaft – nun eben Transgender.

Doch noch immer haben viele Transsexuelle weiter Angst, berichtet Hohmann. Sie spricht von den Problemen dieser Menschen, von Ausgrenzung, Nachteilen im Job, Verfolgung, sogar von Gewalt, weil diese Menschen so sind, wie sie sind.

Wie kann das weiter sein? In Europa. In Zeiten, in denen man auf Facebook in seinem Profil neben „männlich“ oder „weiblich“ auch ein „benutzerdefiniertes“ Geschlecht eintragen kann? Zeiten, in denen in Sachen Akzeptanz nach außen hin vieles so fortschrittlich ausschaut, etwa in Statements von Politikern?

Viele Transsexuelle leben einfach damit, akzeptieren die Tatsache, dass Brüste Teil ihrer Männlichkeit sind. Oder dass Barthaare zu ihrem weiblichen Dasein gehören. Sie gehen zu keinem Arzt, tauchen in keiner Statistik auf.

Manchmal ist der Leidensdruck zu groß

Doch manchmal sei der Leidensdruck zu groß, ja unerträglich, erzählt Hohmann. Dem Bekenntnis zur eigenen Transsexualität gehe häufig ein „langer innerer Kampf“ voraus. „Irgendwann lässt sich das nicht mehr unterdrücken.“ So war es auch bei Zayn-James, der sich gegen sein biologisches Geschlecht und für die Verwandlung zur Identität als Mann entschieden hat.

Mehr als alles andere will der Teenager ein richtiger Mann werden. Muskeln, Bartwuchs und Brusthaare bekommen. Auf dem Weg dorthin gibt es viel zu tun. Einen Antrag auf Vornamensänderung beim Amtsrichter. Psychologische Gutachten, die feststellen müssen, dass nicht etwa Schizophrenie oder eine vorübergehende Geschlechtsidentitätsstörungen die Ursache für den Wunsch nach einem Geschlechtertausch ist. Erst dann gibt es das „Go“ für eine Hormonbehandlung.

„Seit zwei Monaten bin ich jetzt auf Testosteron“, erzählt Zayn-James stolz. Das männliche Geschlechtshormon wird als Medikament verabreicht, als Spritze in einen Muskel, als Gel oder als Pflaster auf die Haut. Erste Veränderungen machen sich bereits sichtbar. Die Spritzen haben sein Gesicht kantiger gemacht, die Stimme ist tiefer geworden, über den Lippen wächst ein kleiner Bart. Zudem bindet er sich die Brüste mit engen Bandagen ab.

„Ich fühle mich jetzt freier und einfach wohl“ sagt Zayn-James. „Ich habe endlich mein richtiges Ich gefunden.“ Angst vor dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, hat er nicht. Den Rücken stärkt ihm seine Freundin, die bisexuell ist und ihn als weibliches Wesen kennengelernt hat.

Die Unterstützung von Freunden und Familie sei enorm wichtig, erzählt Zayn-James. Denn der Weg zum anderen Geschlecht ist ein Kampf an vielen Fronten. Zayn-James weiß, wovon er spricht: Auch er hat gesellschaftliche Vorurteile erfahren, die Hänseleien in der Schule, die Beleidigungen von Fremden auf der Straße. Und die Ängste der eigenen Familie, vor dem Gerede der Leute und dass bei einer der Operationen etwas schief gehen könnte.

Das alles nimmt Zayn-James auf sich, um ein Mann zu werden. „Ich möchte, dass alle Menschen frei leben können, ohne Ängste zu haben“, sagt er. Die Gesellschaft ist noch rückständig, sonst müssten sich Homosexuelle oder Transsexuelle gar nicht mehr outen.“