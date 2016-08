Transfer-Ticker zum VfB Stuttgart Pavard im Anflug, Kliment vor Absprung

Von red 29. August 2016 - 12:09 Uhr

Bis zum 31. August hat der VfB Stuttgart noch Zeit, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. In unserem Liveticker berichten wir von den aktuellen Entwicklungen, Zu- und Abgängen.

Stuttgart - Lange Zeit hatte der VfB Stuttgart unter seinem neuen Sportchef Jan Schindelmeiser lediglich Hajime Hosogai und Tobias Werner verpflichtet. Was bei den Fans schon für einigen Unmut gesorgt hatte.

Seit die Schwaben am Freitag aber den Japaner Takuma Asano vom FC Arsenal ausgeliehen haben, stellt sich zunehmend Zufriedenheit ein. Zumal weitere Transfers anstehen. In unserem Liveticker berichten wir bis zum 31. August, wenn der Transfermarkt in Deutschland schließt.

29. August:

12.05 Uhr: Pavard wird heute noch den Medizincheck absolvieren und soll danach einen Vertrag unterschreiben. Er soll beim VfB Stuttgart einen Vertrag über vier Jahre erhalten. Die Ablösesumme beträgt 2,5 Millionen Euro, kann aber im Erfolgsfall noch steigen.

11.50 Uhr: Trainer Jos Luhukay war heute bei der Vormittagseinheit nicht dabei, diese wurde von seinen Assistenten geleitet. Luhukay war aber nicht wie andere Medien bericheten für Spielergespräche unterwegs, sondern nahm an der turnusmäßigen Trainerbesprechung mit den U23-, U19- und U17-Trainern teil.

11.25 Uhr: Gerade bekommen wir aktuelle und exklusive Informationen rein: Benjamin Pavard ist derzeit auf dem Weg nach Stuttgart, soll später seinen Vertrag unterschreiben. Und: Adi Popa aus Rumänien ist kein Thema beim VfB.

10.49 Uhr: Benjamin Pavard vom OSC Lille ist im Anflug auf den VfB Stuttgart. Folgt dem Absteiger aus der Fußball-Bundesliga bereits auf Twitter und unterschreibt laut französischer Medien für vier Jahre.

10.35 Uhr: In Rumänien wird berichtet, dass Adi Popa vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart steht. Der Landsmann von Alexandru Maxim wäre ein Mann für die offensiven Außenpositionen.

10.30 Uhr: Der VfB ist weiterhin an Carlos Mané von Sporting Lissabon interessiert. Ob eine Leihe klappt?

10.12 Uhr: Jan Kliment steht beim VfB vor dem Absprung. Am Montagmorgen fehlte er bereits beim Training, um sich nach einem neuen Verein umzusehen.

09.45 Uhr: Jos Luhukay ist nicht beim Vormittagstraining dabei.

