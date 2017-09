Transferperiode beendet Diese Spieler verlassen den VfB Stuttgart

Von len 01. September 2017 - 13:19 Uhr

Das Transferfenster ist geschlossen und beim VfB Stuttgart heißt es Abschied nehmen. Gleich zehn Spieler verlassen den VfB. Wer das ist, sehen Sie in unserer Fotostrecke.





11 Bilder ansehen

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart war in der Transferperiode so einiges los: Elf Neuzugänge können die Roten verzeichnen, zehn Fußballer werden zukünftig nicht mehr beim VfB zu sehen sein – einige zumindest vorübergehend. Sechs Spieler verlassen den VfB, vier werden an andere Vereine verliehen.

Mehr zum Thema

Das offizielle Sommer-Transferfenster für die deutsche Bundesliga begann am 1. Juli und endete am 31. August um 18 Uhr. Nach Ablauf dieser Frist kommt keiner mehr rein oder raus. In anderen Ländern ist das Transferfenster schon länger geschlossen: In Brasilien stehen alle Wechsel schon seit 20. Juli fest, in den USA ist seit 9. August kein Transfer mehr möglich. In Australien und Neuseeland hingegen ist ein Wechsel noch bis Mitte September möglich.

Welche Spieler zukünftig nicht mehr beim VfB zu sehen sind, erfahren sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch.