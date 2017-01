Transfermarkt VfB verpflichtet Ebenezer Ofori

Von Heiko Hinrichsen 31. Januar 2017 - 10:04 Uhr

Der VfB hat den defensiven Mittelfeldmann Ebenezer Ofori von AIK Solna verpflichtet.Foto: Getty

Der VfB Stuttgart hat den ghanaischen Nationalspieler Ebenezer Ofori vom schwedischen Erstligisten AIK Solna verpflichtet. Der 21-Jährige ist ein defensiver Mittelfeldspieler.

Stuttgart - Die Neuverpflichtung des VfB Stuttgart wird sich schnellstmöglich auf der Geschäftstelle an der Mercedesstraße vorstellen, denn Ebenezer Ofori weilte noch im Dienste seines Heimatlandes Ghana beim Afrikacup in Gabun, wo man nach einem Sieg über die Demokratische Republik Kongo am Donnerstag auf Kamerun trifft. Nach seiner Rückkehr soll der 21-Jährige dann umgehend in Deutschland mithelfen, dass dem VfB die sofortige Rückkehr in die erste Fußball-Bundesliga gelingt. Denn die Stuttgarter planen langfristig mit Ebenezer Ofori, haben den defensiven Mittelfeldspieler, der als Linksfuß auch als linker Verteidiger spielen kann, mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet.

Ofori, der beim Afrikacup bislang nicht zum Einsatz kam, füllt damit eine Lücke im Kader des VfB, wo man unter anderem auf der Sechser-Position noch Handlungsbedarf sah. Überdies gibt es mit dem Ghanaer, der vom schwedischen Erstligisten AIK Solna kommt und dort 101 Spiele absolvierte, auf der Position des linken Verteidigers nun eine Alternative zu Emiliano Insua. Ofori war Stammspieler bei Solna, kam vor dreieinhalb Jahren kurz nach seinem 18. Geburtstag aus Ghana nach Schweden. „Mit Ebenezer Ofori haben wir einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler verpflichtet, der bereits den Sprung in den Kader der ghanaische Nationalmannschaft geschafft hat und in Solna Erfahrungen im europäischen Fußball sammeln konnte. Er ist ein wendiger, lauffreudiger und spielstarker Linksfuß und wurde von uns über einen längeren Zeitraum beobachtet“, sagt der VfB-Manager Jan Schindelmeiser.