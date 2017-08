Training des VfB Stuttgart So bereitet sich der VfB auf den 1. FSV Mainz 05 vor

Von pav 24. August 2017 - 20:56 Uhr

Voller Vorfreude warten Fans und Verantwortliche des VfB Stuttgart auf das erste Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag. Wir zeigen, wie sich das Team von Hannes Wolf auf die wichtige Partie vorbereitet.





Stuttgart - Es ist alles angerichtet für die erste Heimpartie des VfB Stuttgart in der noch jungen Bundesliga-Spielzeit: Doch bevor es an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der frisch renovierten Mercedes-Benz Arena gegen den 1. FSV Mainz 05 und Ex-Spieler Alexandru Maxim geht, trainierten die VfB-Profis intensiv auf dem Gelände am Cannstatter Wasen.

Lesen Sie hier: Warum das Stadion am Samstag nicht ausverkauft sein könnte

Wir waren an diesem Donnerstag bei der Einheit von Trainer Hannes Wolf und seinem Team vor Ort und liefern Impressionen vom Training, dem auch Neuzugang Dennis Aogo unter voller Intensität beiwohnte. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

