Training des VfB Stuttgart Das Ziel ist die Herbstmeisterschaft

Von red 15. Dezember 2016 - 20:43 Uhr

VfB-Coach Hannes Wolf hat die Niederlage gegen Hannover 96 analysiert und die Mannschaft im Training vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Würzburg an den Schwachstellen arbeiten lassen.





16 Bilder ansehen

Stuttgart - Ganz hat der VfB Stuttgart die Niederlage gegen Hannover 96 am vergangenen Montag noch nicht vergessen, denn bis zum letzten Spiel des Jahres am Sonntag gilt es, die Fehler in der mit 1:2 verlorenen Partie auszumachen und im Training an ihnen zu arbeiten. „Es wichtig die Niederlage richtig einzuordnen und die Erkenntnisse für das letzte Spiel des Jahres zu nutzen“, sagte VfB-Coach Hannes Wolf.

Mehr zum Thema

Beim letzten Liga-Duell des Jahres muss der VfB am Sonntag um 13.30 Uhr beim FC Würzburger Kickers antreten – kein angenehmer Gegner. Auf das Auswärtsspiel haben sich die Kicker am Donnerstag bei der letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Spiel am Sonntag vorbereitet. Einer wird allerdings gewiss nicht mit dabei sein: Timo Baumgartl ist wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt worden und fehlt den Schwaben gegen Würzburg.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga Nächstes Spiel lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle