Training beim VfB Stuttgart Hitzlsperger schaut zu und einer vermummt sich

Von ktm 23. November 2016 - 18:01 Uhr

Der VfB Stuttgart ist am Mittwoch in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg gestartet – teils dick vermummt und mit Thomas Hitzlsperger zu Gast am Trainingsfeld.





Stuttgart - Drei Tage nach dem Unentschieden auswärts gegen Union Berlin ist der VfB Stuttgart am Mittwochnachmittag in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Montag, 28. November (20.15 Uhr), gestartet.

Ganz vermummt, mit einem Schal weit über die Nase gezogen, zeigte sich Philip Heise auf dem Platz. Er trainierte allerdings nicht mit der gesamten Mannschaft, sondern absolvierte zusammen mit Boris Tashchy ein individuelles Trainingsprogramm.

Am Donnerstagmorgen steht für die VfB-Spieler die nächste öffentliche Einheit mit Chefcoach Hannes Wolf an. Gegen Nürnberg am Montag gilt es drei Serien zu verteidigen. Der VfB ist seit vier Partien ungeschlagen, die vergangenen vier Heimspiele hat er allesamt gewonnen und auch die bisherigen Montagspartien waren für die Schwaben jeweils mit einem Sieg zu Ende gegangen.

Beim Training am Mittwoch schaute auch Thomas Hitzlsperger vom Spielfeldrand aus zu. Seit Juni 2016 ist der ehemalige Spieler Beauftragter des Vorstands für Sport beim VfB Stuttgart.