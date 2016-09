Trainersuche beim VfB Stuttgart Alles klar mit Hannes Wolf

Von Thomas Haid 20. September 2016 - 18:29 Uhr

Der VfB Stuttgart steht bei seiner Trainersuche kurz vor der Vollzugsmeldung: Hannes Wolf soll neuer Trainer werden.Foto: Pressefoto Baumann

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der VfB einen Überraschungskandidaten als neuen Trainer präsentieren wird: Hannes Wolf, der Jugendtrainer von Borussia Dortmund, steht unmittelbar vor einem Engagement als Chefcoach beim VfB Stuttgart.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart kann bei seiner Trainersuche jetzt Vollzug melden. Demnach präsentiert der Sportvorstand Jan Schindelmeiser einen Überraschungskandidaten – Hannes Wolf (35), der seit 2009 und bis heute nur Jugendmannschaften von Borussia Dortmund betreut hat, die U 17 und zuletzt die U 19. Damit ist der ursprüngliche Favorit Markus Gisdol aus dem Rennen. Wolf soll schon an diesem Mittwoch das Training auf dem Wasen leiten und die Mannschaft auf die Partie am Freitag in Bochum vorbereiten.

Erfahrener Mann gesucht?

Dabei hatte es bis vor wenigen Tagen beim VfB noch geheißen, dass man einen erfahrenen Trainer braucht, der sich in der zweiten Liga auskennt und nach Möglichkeit auch weiß, wie man in die Bundesliga aufsteigen kann – das erklärte Stuttgarter Ziel in dieser Saison. Auf Wolf treffen diese Eigenschaften nicht zu, aber seine Erfolge im Nachwuchsbereich sind beachtlich.

So holte er mit den verschiedenen Dortmunder Jugendteams zuletzt dreimal nacheinander die deutsche Meisterschaft. Wolf gilt fachlich als kompetent und als detailversessen. Das waren Referenzen, die Schindelmeiser und den VfB überzeugten. „Wir brauchen hier einen Trainer, der Spaß und eine Aufbruchstimmung vermittelt“, sagte der Aufsichtsratschef Martin Schäfer am Dienstag vor dem Anpfiff der Partie gegen den Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Schäfer bestätigte, dass der neue Trainer innerhalb der nächsten 24 Stunden präsentiert werden soll.

Wolf soll es besser machen

Für den Spaß und die Aufbruchstimmung soll Wolf sorgen, der seine Trainerlizenz im Jahr 2012 unter dem DFB-Chefausbilder Frank Wormuth erworben hat. In seinem Lehrgang waren unter anderen Stefan Effenberg, Mehmet Scholl und Alexander Zorniger, der damals Lehrgangsbester gewesen ist. Zorniger war vor einem Jahr auch Coach beim VfB – und schnell entlassen wurde. Wolf soll es jetzt besser machen.

Dabei hat man in Stuttgart bis jetzt keine guten Erfahrungen mit Trainern gemacht, die aus dem Nachwuchsbereich gekommen waren – sei es vor drei Jahren mit Thomas Schneider oder sei es mit Jürgen Kramny, der das Team im November übernommen hatte. Im Mai ist der VfB mit ihm dann abgestiegen. Schneider und Kramny scheiterten vor allem an ihrer Unerfahrenheit im Umgang mit Profis – und an den speziellen VfB-Umfeld mit vielen ehemaligen Nationalspielern, die bei Misserfolgen schnell Kritik üben – keine einfache Situation für einen Trainer.

Aktuell war die Suche ausschließlich Sache von Schindelmeiser, der nach dem Rücktritt von Jos Luhukay am vergangenen Mittwoch mit allen Vollmachten ausgestattet wurde. Er orientierte sich bald in Richtung Dortmund und landete dort dann bei den A-Junioren.