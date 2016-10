Tragischer Zwischenfall Läufer stirbt bei Frankfurt-Marathon

Von red/SID 31. Oktober 2016 - 11:49 Uhr

Mehr als 15.000 Läufer gingen beim Frankfurt-Marathon an den Start.Foto: dpa

Der Frankfurt-Marathon hat seinen ersten Todesfall in seiner 35-jährigen Geschichte. Am Sonntag starb ein Läufer, nachdem er bei Kilometer 39 zusammengebrochen war.

Frankfurt/Main - Beim Frankfurt-Marathon hat es am vergangenen Sonntag den ersten Todesfall in der 35-jährigen Geschichte des Laufes gegeben. Nach Angaben der Organisatoren brach ein Läufer bei Streckenkilometer 39 zusammen. Der Mann sei sofort ärztlich versorgt worden, aber trotz der eingeleiteten Maßnahmen im Krankenhaus gestorben. Der Läufer hatte offenbar eine Vorerkrankung am Herzen.

Mehr zum Thema

Der Marathon wird seit 1981 in Frankfurt ausgerichtet. Mehr als 15.000 Läufer waren am Sonntag gemeldet.