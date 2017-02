Tragischer Unfall in Berlin Vater stirbt nach Rettung seines kleinen Sohns

Von red/dpa 28. Februar 2017 - 16:00 Uhr

Ein Vater hat seinen Sohn vor einem schweren Unfall gerettet, wurde selbst schwer verletzt und ist danach im Krankenhaus gestorben.Foto: dpa

Ein Vierjähriger läuft auf die Straße und droht, von einem Auto überfahren zu werden. Sein Vater zieht den Jungen von der Straße und wird dabei selbst so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus stirbt.

Berlin - Ein Vater, der seinen vierjährigen Sohn in letzter Sekunde vor einem Unfall von der Straße gezogen hat und selbst dabei schwer verletzt wurde, ist tot.

Der 33-Jährige erlag noch am Montagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vierjährige war am Montagvormittag in Berlin-Buckow auf die Straße gelaufen.

Sein Vater zog ihn zurück und stieß ihn auf den Gehweg. Dabei erfasste ein Auto den Mann. Der Vierjährige wurde leicht verletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock.