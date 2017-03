Tragischer Unfall im Rems-Murr-Kreis Mann stirbt nach Schnittverletzung

Ein Fellbacher hat sich am Mittwoch am Fuß verletzt. Er konnte sich noch selbst verbinden – doch laut der Polizei war der Schnitt tödlich, weil der Senior blutverdünnende Medikamente nehmen musste.

Fellbach - In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet, bei dem ein 76 Jahre alter Mann ums Leben gekommen ist. Im Keller einer Wohnung im Ortsteil Oeffingen hatte er sich laut einem Polizeisprecher an einer scharfen Kante eines Schneeräumgerätes verletzt. „Eigentlich erlitt er nur eine recht oberflächliche Schnittwunde“, so der Polizeisprecher. Da der Senior jedoch blutverdünnende Medikamente einnehmen müsse, sei diese trotzdem lebensgefährlich gewesen. „Er konnte die Schnittwunde wohl noch selbst versorgen. Doch dann wurde er ohnmächtig“, so der Sprecher.

Der Mann starb wegen des hohen Blutverlusts. Familienangehörigen entdeckten dies und riefen die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nichts mehr für das Unfallopfer tun und rief die Polizei. „Das ist bei derartigen Todesfällen üblich“, erklärt der Polizeisprecher. Auf ein Fremdverschulden an dem Todesfall gebe es keine Hinweise.

