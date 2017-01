Gewa-Tower in Fellbach Im Wohnturm seit Oktober nichts verkauft

Von Hans-Dieter Wolz 10. Januar 2017 - 09:00 Uhr

Die großzügigen Balkone des Wohntowers sind nach Entfernung der Netze sichtbar.Foto: Patricia Sigerist

Für den 107 Meter hohen Tower in Fellbach ist ein Baustopp verhängt, ein vorläufiges Insolvenzverfahren läuft. Jetzt gibt es eine aktualisierte Verkaufsübersicht. Deren Stand ist allerdings der alte vom Oktober, und damit bleibt auch das Missverhältnis im Verkauf von günstigen und teuren Turmwohnungen.

Fellbach - Still ruht die Bauruine des Fellbacher Towers, und doch gibt es eine Neuigkeit. Die Finanzierungsgesellschaft Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG hat eine aktualisierte Verkaufsübersicht der Turmwohnungen mit Stand vom 1. Januar 2017 herausgegeben. Insoweit ist die vom Willen des vorläufigen Insolvenzverwalters Ilkin Bananyarli und der Konkursabteilung beim Amtsgericht Esslingen abhängige Gesellschaft weiterhin tätig.

Keine Überraschung ist der Inhalt des Schriftstücks. Seit dem 1. Oktober 2016, dem Datum der Vorgänger-Mitteilung, ist keine einzige Wohnung zusätzlich verkauft worden. Da der Generalunternehmer, die Baresel GmbH, am 11. November einen Baustopp verhängt hat und die Gewa am 21. November den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Esslingen gestellt hat, wäre alles andere, zumindest ab diesem Zeitpunkt, eine Sensation gewesen.

Verkauft sind vor allem Wohnungen in den unteren und mittleren Etagen

Damit bleibt es beim bereits bekannten Missverhältnis: Zwei Drittel der Wohnungen im 107 Meter hohen Tower sind verkauft, nämlich 44 von 66 Wohnungen, aber bis auf eine liegen alle im „mittleren“ oder „gehobenen Preissegment“, sprich im fünften bis 15. oder der 16. bis 21. Etage. Im „obere Preissegment“ mit den Flächen im 22. bis 34. Obergeschoss ist die Gewa 5 to 1 nur eine Wohnung mit 205 Quadratmetern losgeworden, verkauft zum Quadratmeterpreis von etwa 7800 Euro, also zum Preis von etwas mehr als 1,6 Millionen Euro.

Im Tower sind aktuell ausschließlich Wohnungen in der Preiskategorie ab 995 000 Euro verfügbar. Wohnungen in anderen Kategorien sind alle verkauft. Auf den Webseiten sind nur noch zu verkaufende Wohnungsbeispiele ab der 22. Etage, also ab Höhe 67,30 Meter, genannt.

Der Verkaufserfolg auf den Stockwerken 5 bis 15 mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von fast 3250 Euro pro Quadratmeter beläuft sich bei 27 Wohnungen auf einen zu erwartenden Verkaufserlös in Höhe von 12,3 Millionen Euro. Auf den Etagen 16 bis 21 kommen bei einem durchschnittlich erzielten Verkaufserlös pro Quadratmeter von etwas mehr als 4500 Euro durch 16 Wohnungen fast 9,8 Millionen Euro zusammen.

Der Verkaufserlös entspricht bisher nicht den Erwartungen

Die verkauften zwei Drittel aller Wohnungen bringen der Gesellschaft einschließlich der Stellplätze 23,7 Millionen Euro ein. Das ist wenig angesichts der Bausumme. Im kurz vor dem Baubeginn genannten Investitionsvolumen von 61,5 Millionen Euro war auch ein erwarteter Verkaufserlös von 7,5 Millionen Euro für das Hotel am Rande des Towers eingerechnet. Somit steht einer erzielten Verkaufssumme von 23,7 Millionen Euro ein tatsächlich erhoffter Verkaufserlös der Wohnungen einschließlich der Stellplätze in Höhe von 54 Millionen Euro entgegen. Die Gewa 5 to 1 hat also mit zwei Dritteln der Wohnungen erst Verkaufsverträge in der Höhe von knapp 44 Prozent der erhofften Erlöse abgeschlossen.