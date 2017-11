Tournee der Fantastischen Vier Fanta 4 kommen nach Stuttgart – mit neuem Album im Gepäck

Von tkl 17. November 2017 - 12:57 Uhr

Vier gut gelaunte Herren: Die Fantastischen Vier (von links: Michi Beck, Thomas D., And.Y und Smudo) haben ein neues Album und zwei Stuttgart-Konzerte in petto. Foto: dpa

Dass die nächste Tour der Fantastischen Vier erst Ende 2018 laufen würde, war bekannt. Nun dürfen Fans sich doppelt freuen. Das neue Album „Captain Fantastic“ erscheint viel früher – und zwei Stuttgarter Schleyerhallen-Konzerte wird es auch geben. Der Vorverkauf hat begonnen.

Stuttgart - Der Erscheinungstermin für das nächste Album der Fantastischen Vier steht fest: Am 27. April 2018 kommt „Captain Fantastic“ auf den Markt, das zehnte Studioalbum in der 28-jährigen Geschichte der Fanta 4. Zudem können Fans der in Stuttgart gegründeten Band aufatmen. Die Fantas haben nun doch zwei bislang nicht gelistete Termine ihrer „Captain Fantastic on Tour“ in der alten Heimat angekündigt: in der Stuttgarter Schleyerhalle am 22. und 23. Dezember 2018.

Was es mit dem Titel des Albums auf sich hat, erklären die Fanta 4 so: „‘Captain Fantastic‘ bezeichnet das Medium, den Äther, in dem der Kosmos der Band Die Fantastischen Vier stattfindet. Es ist die Antwort auf die Frage: ‚Was zeichnet Die Fantastischen Vier aus? Was macht sie besonders?‘. Die Antwort: der Geist des ,Captain Fantastic‘. Er macht die Band einzigartig. Er ist die gute Macht, eine positive Kraft, die hinter allem steckt.“

HOMETOWN STUGGI BUGGI BENZ TOWN PARTYPEOPLE! DIE FANTAS KOMMEN NACH HAUSE! 🙌🏻

22.12.2018 STUTTGART -... https://t.co/MgEaJTbZBF— Fanta 4 (@fantastische4) 16. November 2017

Mit „Endzeitstimmung“ (Video) ist der erste Song aus „Captain Fantastic“ ab sofort als Stream und Download überall verfügbar. Tickets für die Stuttgarter Konzerte im Dezember kommenden Jahres sind ab sofort unter eventim.de und ab 20.11.2017 um 10.00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.