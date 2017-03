Tourismus in Stuttgart Imagepflege – aber richtig

Von Sven Hahn 04. März 2017 - 06:00 Uhr

Röhrende Motoren in der City helfen nicht, das Image der Stadt zu verbessern.Foto: Lichtgut/Volker Hoschek

Eine Stadt mit weniger Autos würde langfristig ausgerechnet den Branchen nutzen, die derzeit am lautesten gegen Fahrverbote wettern, kommentiert StN-Titelautor Sven Hahn.

Stuttgart - Es ist zu einer netten Gewohnheit geworden: Tourismuschef Armin Dellnitz präsentiert jedes Frühjahr einen neuen Übernachtungsrekord für Stadt und Region. Und die Bedeutung des Tourismus für Stuttgart ist immens, denn es handelt sich dabei um einen enormen Wirtschaftsfaktor. In der Region werden mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr mit dem Tourismus erwirtschaftet. Das erklärt, weshalb aus der Wirtschaft sowie einschlägigen Ecken der Politik mit Argusaugen auf ein möglichst positives Image der Stadt geachtet wird. Und um es gleich vorwegzusagen, das Bild einer Stadt mit möglichst wenig Autos könnte Stuttgart in Sachen Außenwirkung enorm gut bekommen. Jüngstes Beispiel in Sachen Imagepflege: Das Wörtchen Alarm wie in Feinstaubalarm – so die Befürchtung des bürgerlichen Lagers – könnte das Bild der Stadt nach außen derart beschädigen, dass Touristen ausbleiben, Studenten sich an den Hochschulen nicht mehr einschreiben oder Arbeitnehmer den Job in Stuttgart erst gar nicht annehmen könnten. Fest steht: Diese Sorgen sind unbegründet. Die Touristen strömen weiter, die Hochschulen verzeichnen immer mehr Studenten, der Arbeitsmarkt funktioniert so gut wie in kaum einer anderen Großstadt. Dabei bietet die aktuelle Tourismusbilanz abseits aller Rekorde auch Anlass zum Nachdenken. Stuttgart verzeichnet bei Gästen aus dem asiatischen und arabischen Raum ein erhebliches Minus. Der aktuelle Rückgang bei Gästen aus China ist sogar der deutlichste unter allen deutschen Großstädten. Verstetigt sich dieser Trend, könnte das tatsächlich zu einem Problem werden. Speziell im Einzelhandel wären die Folgen zu spüren – Reisende aus Asien und den Golfstaaten gehören zu den kauflustigsten und konsumfreudigsten Kunden überhaupt. Nicht umsonst stellen sich namhafte Einzelhändler mit großem Aufwand auf die Bedürfnisse genau dieser Kundengruppen ein. Der Grund, weshalb der bislang so verlässliche Aufwärtstrend bei Gästen aus China vorerst ins Stocken geraten ist, hat nach Aussage von Experten nichts mit dem Thema Feinstaub in Stuttgart zu tun. Trotz allem bleibt die Frage: Welches Bild der Stadt wollen wir nach außen kehren? Ein Vorschlag: Wie wäre es mit dem Image einer modernen und mutigen Stadt, die ihre Probleme konsequent anpackt und löst! Und die Stadtentwicklung mit all ihren Facetten – inklusive Problemen wie Pendlerstaus, Verkehrschaos und eben Feinstaub – gehört schlicht zur Realität und zu den Problemen dieser Stadt. Weniger Autos im Kessel sind da nur die logische Konsequenz. Selbstverständlich zieht der Ruf nach weniger motorisiertem Verkehr immer einen Aufschrei der Empörung nach sich. Doch interessanterweise könnten genau diejenigen von einer Stadt mit weniger Autos profitieren, die zunächst am lautesten gegen diese Idee zu Felde ziehen. Denn Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie leben in erster Linie von der Lebensqualität einer Stadt – der Einzelhandel in Zeiten von Internet und Online-Shopping im Übrigen mehr denn je. Und weniger Autos würden sicherlich einen erheblichen Beitrag zu mehr Aufenthaltsqualität in Stuttgart leisten. Metropolen wie Kopenhagen, Oslo oder London sind Beispiele, denen sich lohnen würde zu folgen.

Mehr zum Thema

sven.hahn@stuttgarter-nachrichten.de