Toter in Stuttgart-Feuerbach Untersuchung bestätigt Drogentod

Von Christine Bilger 27. September 2017 - 18:38 Uhr

Ein Gutachten ergab, dass der Mann an den Folgen seiner Drogensucht gestorben ist. Foto: dpa

Als im Januar ein Mann tot in seinem Zimmer aufgefunden worden ist, kam der Verdacht auf, dass er wegen seiner Drogensucht starb. Nun liegt das Ergebnis des Gutachtens vor.

Stuttgart - Ein Mann, der im Januar tot in seinem Zimmer in einem Feuerbacher Hotel aufgefunden worden war, ist laut der Polizei und der Staatsanwaltschaft an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Das ergab eine Untersuchung, die damals angeordnet worden war und deren Ergebnis den Ermittlern nun vorliegt.

Ein Freund hat den Toten endeckt

Ein Bekannter hatte den 27 Jahre alten Mann an einem Freitagabend gegen 18.30 Uhr in dessen Zimmer gefunden. Er verständigte die Rettungskräfte. Diese konnten aber nichts mehr für den Mann tun, ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Er war der Polizei als Drogenkonsument bekannt. Die Staatsanwaltschaft veranlasste ein toxikologisches Gutachten, um feststellen zu lassen, ob er vor seinem Tod Drogen konsumiert hatte. Das kann in der Regel mehrere Monate dauern.

Der Mann ist der elfte Drogentote in diesem Jahr, für den Polizei und Staatsanwaltschaft die Bestätigung durch das Gutachten bereits gemeldet haben. Bei einem in der vergangenen Woche in Bad Cannstatt gefundenen Toten steht das Ergebnis der Untersuchung noch aus.