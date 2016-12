Toter in Laichingen Feuerwehr birgt Mann aus Wohnung

Von red/dpa 15. Dezember 2016 - 21:43 Uhr

Für einen 34-Jährigen in Laichingen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto)Foto: dpa

In Laichingen im Alb-Donau-Kreis hat die Feuerwehr einen 34-Jährigen tot in einer Wohnung gefunden. Die Polizei geht davon aus, das der Mann erstickt ist. Ein weiterer Mann konnte lebend geborgen werden.

Laichingen - Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag tot in seiner Wohnung in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte einen Mann lebend bergen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Für den 34 Jahre alten Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann an einer Gasansammlung erstickte. Sein Alter hatte die Polizei zunächst mit 35 Jahren angegeben.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Bei dem Einsatz wurde mit einem Spezialgerät Gas gemessen. Die Feuerwehr brachte deswegen weitere Bewohner des Hauses in Sicherheit.