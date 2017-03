Toter bei Unfall im Ostalbkreis Betrunkener 41-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn

Von red/dpa 08. März 2017 - 11:02 Uhr

Bei Böbingen hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Symbolfoto)Foto: dpa

Bei einem Unfall in der Nähe von Böbingen ist ein 41-Jähriger mit seinem Wagen beim Überholen mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Der Mann wurde tödlich verletzt. Laut Polizei hatte er getrunken.

Böbingen - Nach einem Unfall bei Böbingen (Ostalbkreis) ist ein 41-Jähriger am Mittwoch an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann war am Dienstagabend auf die Gegenfahrbahn geraten.

Mehr zum Thema

Nach Angaben der Polizei lenkte er nach einem Überholmanöver nicht mehr auf die rechte Fahrspur zurück und geriet ins Schlingern. Später streifte er mit seinem Wagen erst den Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeugs und stieß im Anschluss frontal mit einem weiteren Auto zusammen. Der 68 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt. Den Angaben zufolge war der 41-Jährige betrunken.