Toter bei SEK-Einsatz in Stuttgart Sprung in den Tod: Mann mit vielen Alias-Namen

Von Wolf-Dieter Obst 07. September 2016 - 10:18 Uhr

Nach dem Sprung vom Hotelbalkon in Möhringen konnten die Rettungskräfte nur noch wenig für den Verdächtigen tunFoto: SDMG

Bei der versuchten Festnahme durch das SEK der Polizei ist ein Mann am Dienstag in Möhringen von einem Hotelbalkon in den Tod gesprungen. Er war als Betrüger gesucht worden. Jetzt ist die Polizei damit beschäftigt, seine wahre Identität zu klären.

Stuttgart - Nach dem tödlichen Sprung von einem Hotelbalkon bei einem SEK-Einsatz der Polizei in Möhringen ist die Polizei nun damit beschäftigt, die wahre Identität des Mannes zu klären, der vor der Polizei flüchten wollte. Wie es heißt, hatte der Verdächtige, der wegen gewerbsmäßigen Betrugs gesucht wurde, viele Identitäten und war mit zahlreichen Falschnamen unterwegs. Zuletzt soll er sich als Brite ein Apartment in den Suites des SI-Centrums gemietet haben.

Mehr zum Thema

Warum die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen den Mann ermittelte, darüber will die Polizei im Laufe des Tages weitere Angaben machen. Wie es heißt, geht es bei den Betrugsvorwürfen darum, dass der Verdächtige mehrere Opfer durch fingierte Geldanlagen hereingelegt haben soll. Die Taten sollen sich im Raum Tübingen abgespielt haben.

Der Mann, der um die 35 Jahre alt sein soll, war am Dienstag in Möhringen aufgespürt worden. Er hatte sich offenbar in dem siebengeschossigen Gebäude des Hotels SI-Suites am Musical-Zentrum in einem der 192 Zimmer eingemietet. In dem Komplex sind auch Langzeitaufenthalte möglich. Weil der Polizei Informationen vorlagen, dass der Gesuchte gewalttätig und sogar bewaffnet sein könnte, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Göppingen angefordert. Die Spezialisten sollten den Verdächtigen überraschen und dingfest machen.

Todesfälle bei SEK-Einsätzen sind selten

Der Einsatz nahm dann aber einen überraschend anderen Verlauf. Als die SEK-Beamten in das Zimmer im obersten Geschoss eindrangen, gab es offenbar eine Kurzschlussreaktion. Der Mann sprang über das Balkongeländer – und fiel sieben Stockwerke in die Tiefe. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, an denen er später in einem Krankenhaus starb.

Der Ablauf des Einsatzes an der Plieninger Straße wird nun aufgearbeitet. Todesfälle bei SEK-Einsätzen sind äußerst selten. In 40 Jahren gab es erst zweimal einen tödlichen Schuss aus der Dienstwaffe. Zuletzt vor fast genau einem Jahr – am 11. Juli 2015 in Holzgerlingen (Kreis Böblingen). Ein 29-Jähriger hatte in einem Wohnhaus eine Familie als Geisel genommen. Als er beim Zugriff des SEK auf die Beamten schießen wollte, wurde er von drei Polizeikugeln tödlich getroffen.